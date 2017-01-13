13.01.2017 12:03 Manisa'da 100 bin TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin operasyon düzenledikleri evde piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ö. mahkeme tarafından tutuklanırken, eşi R.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin operasyon düzenledikleri evde piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ö. mahkeme tarafından tutuklanırken, eşi R.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaşehir'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri planlı bir çalışma sonunda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde gerçekleştirilen operasyonda M.Ö. (51) isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan M.Ö. ve eşi R.Ö. (49) gözaltına alındı. Dün akşam adliyeye sevk edilen M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi R.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaşehir Yeni Mahalle'de ikamet eden M.Ö. ve eşi R.Ö.'nün evinde yapılan aramada 14 parça halinde 460 gram 'kristal' diye tabir edilen alüminyum folyoya sarılı fişek ve şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır vaziyette Metanfetamin, 51 gram kokain ve türevlerinden oluşan Crak, 7 parça halinde 2 kilo 600 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet Vizör marka 7,65 çaplı ruhsatsız tabanca, 8 adet 7.65 MKE yapımı fişek ele geçirildi.

(Nurettin Doğan/İHA)

