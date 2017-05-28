Manisa beşik gibi ! Deprem anı kamerada

Manisa, dün merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de sabah saatlerinden itibaren arka arkaya 4.4, 4.0, 4.6 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremlerle sarsıldı. 5.1'lik deprem anı Manisa'da bir iş yerinin kamerasına da yansıdı.

Manisa, dün merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de sabah saatlerinden itibaren arka arkaya 4.4, 4.0, 4.6 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremlerle sarsıldı. 5.1'lik deprem anı Manisa'da bir iş yerinin kamerasına da yansıdı.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Manisa'da son 24 saat içerisinde meydana gelen depremler, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, dün saat 18.53'te, merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, çevre il ve ilçelerden de hissedilmişti. Gece boyunca artçı depremlerle sarsılan Manisa'da sabah saatlerinde 4 büyük deprem daha meydana geldi. Saat 05.14'te merkez üssü Manisa'nın Gölmarmara ilçesi 4,4, saat 05.16'da yine Gölmarmara 4.0, saat 05.50'de Saruhanlı ilçesinde 4,6 ve son olarak saat 05.52'de tekrar Gölmarmara ilçesinde 4.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Artarda gelen depremler sonrası vatandaşlar tedirginlik yaşadı.



DEPREMDE EVİ HASAR GÖREN VATANDAŞLAR İÇİN ÇADIR KURULDU

Depremin şiddetinin yoğun hissedildiği Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli Mahallesinde de yaklaşık 35 evde hasar meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem sonrası AFAD ekipleri Tiyenli Mahallesinde çadır kurdu. Evleri hasar alan vatandaşların bir kısmı yakınlarının evlerine sığınırken, bazıları ise kurulan deprem çadırlarına yerleşti. AFAD ve Kızılay ekipleri vatandaşlara erzak desteğinde bulundu. Ayrıca mahalle camisinde oluşan hasar nedeniyle teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar, servislerle Değnekler Mahallesindeki camiye götürüldü. Hasar tespit çalışmalarına yarın sabah itibariyle başlanacağı bildirildi.



DEPREM ANINI İZLEDİLER

Öte yandan kahvehanede bir araya gelen Tiyenli Mahalle sakinleri deprem anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, " Bugün saat 18.53 civarında olan bu depremde devletimiz hemen bütün imkanlarını burada sundu. Hasarlı evlerde boşaltım başlandı. 32 adet çadır geldi ve kuruldu. Bazı evlerdeki vatandaşlarımız komşu köylere akrabalarına gittiler. Yemek yardımı yapılıyor. Vatandaşımızla birlikteyiz. Bunlar hayatin gerçekleri, depremler oluyor. Allah beterinden saklasın. Sevindirici tarafı can kaybımız yok, üzücü tarafı ise mal kaybımızın olması. Yaralarımız devlet tarafından sarılacağına inanıyorum. Tüm Gölmaramara halkına geçmiş olsun. Hasar tespiti henüz yapılamadı. Genelde eski kerpiç evler zarar gördü. Yaşlı vatandaşlarımız ikamet ediyordu. Yarın net rakam çıkacaktır ama hasarlı ev sayısının yüzde 40'ı bulacağını düşünüyorum" dedi.



DEPREM ANI KAMERADA

Deprem anı, Manisa'da bir iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin başlamasıyla birlikte raftaki ürünler yere düşerken, büfede bulunan iki kişi hızla dükkandan dışarı çıkıyor. Deprem bittiği anda ise içlerinden biri dükkana tekrar girip anahtarını alıyor ve büfeyi tekrar terk ediyor.

(Adem Şahin - Ceren Atmaca - Önder Aydın / İHA)