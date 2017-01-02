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Manisa BBSK hazırlık maçlarının programı belli oldu
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Manisa BBSK hazırlık maçlarının programı belli oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa'da sürdürdüğü devre arası hazırlıklarının ardından ikinci etap için Antalya'ya gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa'da sürdürdüğü devre arası hazırlıklarının ardından ikinci etap için Antalya'ya gitti.

Devre arası hazırlık döneminin ikinci etabı için Antalya'ya giden Manisa Büyükşehir Belediyespor, bir hafta boyunca hazırlıklarına burada devam edecek. Temsilcimiz bugün akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarına start verirken, kamp boyunca üç hazırlık maçı oynayacak. Yeşil-beyazlılar Antalya'da Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ve TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kocaeli Birlikspor ile karşılaşacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk hazırlık maçını 3 Ocak Salı günü Kocaeli Birlik, 5 Ocak Perşembe Çaykur Rizespor, son hazırlık maçını ise 7 Ocak Cumartesi günü Ümraniyespor ile oynayacak.

Antalya'da oynayacakları hazırlık maçlarında özellikle üst liglerde oynayan takımları tercih ettiklerini ifade eden Teknik Direktör İsmail Yalçın, bu maçları önemsediklerini söyledi. Manisa'da fiziksel ağırlıklı bir hazırlık süreci geçirdiklerinin altını çizen Yalçın, "Antalya'da hazırlık maçlarına odaklı bir süreç geçireceğimizi söylemiştik. Bu maçlar takımımızın durumunu görme açısından bize fayda sağlayacak. İnşallah bir sakatlık yaşamadan bu süreci en verimli şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.
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