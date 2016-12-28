28.12.2016 10:08 Mandalina kurudu, değeri 5 kat arttı

İzmir'in Seferihisar Belediyesi, ağaçta 50 kuruş, tezgahta ise 1 lira olan mandalinayı jeotermal enerjiyle kuruttu. Kurutulmuş mandalina tam 5 kat fiyatına ihraç edilmeye başlandı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi, ağaçta 50 kuruş, tezgahta ise 1 lira olan mandalinayı jeotermal enerjiyle kuruttu. Kurutulmuş mandalina tam 5 kat fiyatına ihraç edilmeye başlandı.



Dünyanın en kaliteli mandalinası olan Satsuma'nın yetiştiği İzmir Seferihisar'da, son yıllarda ürünün markalaşması, çeşitliliğinin artırılması ve üreticinin daha çok kazanmasıyla ilgili yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Seferihisar Belediyesi geçtiğimiz yıl deneme üretimlerini gerçekleştirdiği mandalinanın kurutma işlemini günde 350 tona çıkardı. 10 ülkeye gönderilen numunelerle ilgili önemli dönüşler sağlanırken, ilk talep Romanya ve Polonya'dan geldi. Ürün 100 gramlık poşetler halinde, adedi 1,6 Euro'dan ihraç edildi. Kurutulmuş mandalina önümüzdeki günlerde kilosu 16 Euro'dan ABD ve Kazakistan'a satılacak.



"İşi büyüteceğiz"



Konuyla ilgili açıklama yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar'da bu işin büyüyerek yeni bir sektör haline geleceğini, birkaç yıl içinde ilçede yeni fabrikalar kurulacağını ve bölgede 20 bin ton mandalinanın kurutulabileceğini düşündüklerini söyledi. Başkan Soyer, "Kentimizin en büyük geçim kaynağı mandalina. Göreve geldiğimizde mandalina üreticisinin üretmekten vazgeçtiği, ürününü satamadığı ve mandalinanın yere dökülerek çürümeye başladığını gördük. Belediye öncülüğünde bir üretici birliği kurduk. 'Ürünü beraber işleyip, beraber pazarlayacağız' dedik. Mandalina İşleme ve Paketleme Tesisi satın alarak, birliğe devrettik. Aradan aracıları çıkardık. Mandalinanın yan ürünlerini üretmeye başladık. Soğuk hava depomuz da tamamlanmak üzere. En son yaptığımız çalışmayla mandalinayı termal enerjiyle kuruttuk. Bu sayede mandalinanın 12 ay raflarda olmasını sağlamaya başladık" dedi.



"Satamadık, çürüdü sözleri tarih olacak"



Doğanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'yle birlikte İzmir Jeotermal A.Ş.'den üç sera kiraladıklarını kaydeden Soyer, "Sera içerisine izolasyonlu hat çektik. Termal suyla, kurutma makinesindeki havanın ısıtılmasıyla kurutma işlemine başlandı. Mandalina ve defne yaprağı kurutuldu. Sonuç çok başarılı oldu. Üretimi çoğaltmayı planladık. Baktık ki yapıyoruz, ihracat yapma adına çeşitli ülkelere numuneler gönderdik. Olumlu geri dönüşler aldık ve nihayet ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. 10 kilo mandalinadan 1 kilo kuru mandalina çıkıyor. Kurutulma işleminin ardından bir kilo mandalina kurusu yaklaşık 12 liraya mal oluyor. Kurutulmuş mandalinayı yurt dışında kilosunu 16 Euro yani yaklaşık 58 liraya almayı kabul ettiler. Mandalina 1'e 5 kazandırmaya başladı. Seferihisar'ın yıllık rekoltesi 50 bin ton. Önümüzdeki yıllarda bu rekoltenin yüzde 40'ının kurutulacağını düşünüyoruz. Yani ilçede yeni bir sektör oluşacak. Bundan böyle 'ürünümüzü satamadık, dolu yağdı ürün çürüdü, mevsim geçti, yerlere döküldü' sözleri tarihe karışacak. Böylelikle üreticimiz daha çok kazanacak" diye konuştu.



Okul kantinlerinde kurutulmuş mandalina



Mandalinanın besleyici olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İzmir'in tüm okullarına talibiz, her okulun kantininde seneye kurutulmuş mandalina satmak istiyoruz. Çocukların cips gibi sağlıksız yiyecekler yerine bol vitaminli mandalina kurusu yemesini arzu ediyoruz. Termal enerjiyle kurutulan mandalina vitamininden hiçbir şey kaybetmiyor. Bu ürünümüz sofralarda olacak, çantalara, raflara girecek. Ardından mandalina dışında, başka ürünler de kurutmayı hedefleyeceğiz."

