Manchester saldırısında ölenler için anma töreni düzenlendi
İngiltere'nin Manchester şehrinde terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden 22 kişi için anma töreni düzenlendi.
İngiltere'nin Manchester şehrinde terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden 22 kişi için anma töreni düzenlendi. İngiltere'de geçtiğimiz pazartesi akşamı Manchester kentindeki Arena Konser Salonunda meydana gelen patlamada ölen 22 kişi için anma töreni düzenlendi. Törene katılmak için binlerce kişi kent merkezinde toplandı.
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