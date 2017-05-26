Manchester saldırısı soruşturmasında sıcak gelişme

İngiliz polisi, Machester'da düzenlenen saldırıya ilişkin bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

İngiliz polisi, Machester'da düzenlenen saldırıya ilişkin bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan Machester Arena'da saldırı düzenlenmişti. İngiliz polisi, Moss Side kasabasında düzenlenen operasyonda saldırıyla bağlantısı bulunduğu belirtilen bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Machester'da gerçekleştirilen saldırının ardından gözaltına alının 10. şüpheli oldu. Daha önce de 8 erkek ve 1 kadın gözaltına alınmış ancak kadın zanlı serbest bırakılmıştı.

Manchester Arena'da ABD'li bir sanatçının konseri sırasında düzenlenen saldırıda büyük çoğunluğu gençlerden oluşan 22 kişi hayatını kaybetmişti.

