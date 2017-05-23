'Manchester saldırganının kimliği belirlendi'

İngiltere'nin Manchester kentindeki Manchester Arena'da ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konseri sırasında yaşanan patlamanın failinin belirlendiği iddia edildi. NBC televizyonun yetkililere dayandırdığı haberinde, Manchester'da 22 kişinin öldüğü saldırıyı, 22 yaşındaki Salmon Ramadan Abedi'nin gerçekleştirdiği belirtildi.

Sabah saatlerinde güvenlik toplantısı yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırganın kimliğinin belirlendiğini, ancak soruşturma devam ettiği için gizli tutulacağını açıklamıştı. May'in açıklamasından kısa süre sonra IŞİD, saldırıyı üstlenmişti.