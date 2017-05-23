Manchester saldırganın kimliği belli oldu

İngiltere'nin Manchester kentinde terör saldırısı düzenleyen canlı bombacının kimliği Salman Abedi olarak açıklandı.
İngiltere'nin Manchester kentinde terör saldırısı düzenleyen canlı bombacının kimliği Salman Abedi olarak açıklandı. İngiltere'nin Manchester kentinde, ABD'li pop sanatçısı Ariana Grande'nin konserinde terör saldırısı düzenleyen DEAŞ'li canlı bombacının 22 yaşındaki Salman Abedi olduğu açıklandı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.