Manchester saldırganı camiden kovulmuş

Pazar günü Manchester Arena'da gerçekleşen konsere bombalı saldırı düzenleyen Libya asıllı İngiliz vatandaşı Salman Abedi'nin mahalle camisinden kovulduğu iddia edildi.
Pazar günü Manchester Arena'da gerçekleşen konsere bombalı saldırı düzenleyen Libya asıllı İngiliz vatandaşı Salman Abedi'nin mahalle camisinden kovulduğu iddia edildi. 22 kişinin ölümüne neden olan Manchester Arena saldırganı Salman Abedi'nin camiden kovulma nedeni ise Manchester'da bulunan Didsbury Cami imamıyla tartışması. İddiaya göre, imam DAEŞ ve aşırılık konusunda cemaati uyardığı sırada Abedi, imamla DAEŞ konusunda tartıştı ve camiye girişi yasaklandı. Cami yetkililerinin güvenlik güçlerini Abedi'nin aşırı fikirleri nedeniyle defalarca uyardığı aktarıldı. Öte yandan 22 yaşındaki saldırganın arkadaşlarına intihar saldırısının dinen yasak olmadığını söylediği iddia edildi.
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