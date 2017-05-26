Manchester mağdurları için konser verecek

ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande, geliri Manchester mağdurlarına dağıtılacak bir konser verecek.
ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande, geliri Manchester mağdurlarına dağıtılacak bir konser verecek. ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande, Manchester terör saldırısında mağdurların yaralarını sarmak için konser verecek. Pop sanatçısı, Twitter hesabından, "Kalbim, Manchester terör saldırısında hayatını kaybedenlerle birlikte. Hissettiğiniz acıları ne ben ne başkası dindirebilir. Ancak elimden ve kalbimden geldiğince her şeyi yaparım. Böyle bir olay neden gerçekleşir hala anlamıyorum. Bizi bölmelerine izin vermeyeceğiz. Nefretin kazanmasına izin vermeyeceğiz. Susmayacağız, korkmayacağız. Manchester'a dönüp, mağdurlara yardım etmek için konser vereceğim" mesajını yayınladı.
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