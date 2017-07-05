Manchester Havalimanında şüpheli paket alarmı

Manchester Havalimanı 3. Terminali şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.
Manchester Havalimanı 3. Terminali şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı. Manchester Havalimanı 3. Terminali, şüpheli bir paket nedeniyle boşaltıldı. Polis, bomba imha ekibinin olay yerinde olduğunu bildirdi. Havalimanı yetkilileri ise, terminalin bulunan şüpheli paket yüzünden tedbiren boşaltıldığını ve incelemelerin devam ettiğini açıkladı.
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