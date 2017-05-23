Manchester'daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Manchester'da yaşanan terör saldırısını kınadı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Manchester'da yaşanan terör saldırısını kınadı. Sözcü İbrahim Kalın, twitter hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce açıklamada, "Manchester'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye ve Birleşik Krallık terörizme karşı ortak ve kararlı mücadelesine devam edecektir" ifadelerini kullandı. (Derya Yetim / İHA)
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