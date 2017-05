'Manchester'daki terör saldırısı...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Türkiye olarak saldırıda ilk belirlemelere göre 22 vatandaşını kaybeden 59 vatandaşı yaralanan İngiltere Devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Türkiye olarak saldırıda ilk belirlemelere göre 22 vatandaşını kaybeden 59 vatandaşı yaralanan İngiltere Devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ,İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ,öğrenciler ve aileleri katıldı.



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASDAL'A TAŞINACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada mezun olan gençleri tebrik ederek, "Türkiye sahip olduğu en büyük gücü genç yetişmiş insan kaynağı olan bir ülkedir. Bunun için her alna gençlerin enerjisine azmine gayretine ihtiyacımız var. Başarının sırrı düzenli, bilinçli çalışmaktan geçiyor. Sağlık bilimleri çok daha fazla çaba ve disiplin isteyen bir eğitim alanıdır. " dedi. İstanbul Üniversitesi ile ilgili projeyi anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Şu anda attığımız bir adım var. Çapa 110 dönüm bir arazi üzerinde. Şimdi ise Hasdal'da 1100 dönüm bir araziyi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tahsis etmiş bulunuyoruz. Çapa orada artık şu bölüm bu bölüm olmayacak. Bütün bölümleriyle tıp fakültesi için gereken ne varsa hepsi oradan olacak. Adeta şehir hastaneleri projelendirmesinin bir farklı uygulaması hem üniversite hem hastane olarak orada uygulamaya koyacağız. Çapa merkezde sadece poliklinik hizmet verir hale gelecek. Eğitim ve öğretime öğrencilerimiz İnşallah Hasdal'daki yerde devam edecek. İnşallah iki tane sağlık bilimlerinde üniversite olacak. Biri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, diğeri de Bezm-i Alem Sağlık Bilimleri Üniversitesi olacak.Öyle zannediyorum ki dört sene içinde bu proje bitecektir.Ülkemizin ciddi sayıda doktora, sağlık çalışanına ve hemşireye ihtiyacı var" dedi.

İngiltere'deki terör saldırısına da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malum dün gece İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını ben de şiddetle kınıyorum. Türkiye olarak saldırıda ilk belirlemeler göre 22 vatandaşını kaybeden 59 vatandaşı yaralanan İngiltere Devleti'nin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde tüm ülkeler gibi İngiltere'nin de yanında olduğumuzu burada ifade etmek isterim" dedi.

Sağlıkta çok ciddi alt yapı atılımı başlattıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim önemli bir sevdam var. O da şehir hastaneleri.Bu reformu gerçekleştiriyoruz. Dört şehir hastanesini hizmete aldık. Mersin ,Balıkesir, Yozgat,Isparta.Toplamda 42 bin 500 yataklı bu şehir hastaneleri ülkemizde sağlık alanında yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Doktor sayımız ne kadar artarsa buralarda hizmet o kadar başarılı olacak. "dedi. Konuşmasında gençlere de seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin milletin birliği , vatanın bütünlüğü için her türlü fedakarlığı yapacak gençlere ihtiyacı var. 15 Temmuz gecesi Çanakkale'de ve diğer cephelerde canlarını pahasına görev yapan tıbbiyelerimizin izinden giden milyonlarca gencin bulunduğunu gördük. Terörle mücadelede sınırlarımız içinde ve dışında aslanlar gibi mücadele eden gençlerimizin kahramanlıklarına her gün şahit oluyoruz. 16 nisan anayasa değişikliği ile seçilme yaşını 18'e düşürdük. Bundan sonra 18 yaşının bitirmiş her gencimiz muhtarlık, belediye başkanlığı, milletvekili gibi seçimle gelinen her göreve aday olabilecek. Bu gencimize, insanımıza güvenmektir. Yani seçme hakkının verdiğiniz insana seçilme hakkını niye vermiyorsunuz. Zor olan seçmektir. Seçilmek aslında bu noktada öyle diyorlardı 'Taksim Meydanı'na bir dört ayaklı koysam seçilir' o zaman bunu halledelim. Şimdi bu halloldu. Bu değişikliğin kağıt üzerinde olmadığını ,hayata geçeceğinin örneğini de Genel Başkanlığı'na seçildiğim partimizin MKYK'sine aldığımız gençlerle bizzat gösterdiğimize inanıyorum.Aynı tavrı diğer siyasi partilerden bekliyoruz." dedi.



GENÇLERE TAVSİYELER

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için gençlerin dinamizmine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birilerini elinizden tutup bir yerlere taşımasın beklemeyin. Çalışın uğraşın, mücadele edin sonuçta önünüzdeki kapıların teker teker açıldığını göreceksiniz. Ülke olarak böylesine bir genç potansiyeli heba etme hakkına sahip değiliz. Pes etmeyi gençlerimize yakıştıramıyorum. Biz gençlerimizin kendisine ülkesine milletine inanmasını ve güvenmesini istiyoruz" dedi.



"EVLENİN" ÖĞÜDÜ ALKIŞ ALDI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu, öğrencilere, "Evleniniz, çoğalınız. Çünkü mutlu bir yuva başarının en önemli etkeni" tavsiyesinde bulununca salonda büyük bir alkış koptu. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, öğrencilere diplamalarını takdim etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sohbet ettiği gözlendi.

(Doğancan Cesur / İHA)