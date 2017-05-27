Manchester'da terör operasyonu

İngiltere'de, pazartesi günü gerçekleştirilen terör saldırıyla bağlantısı bulunduğu iddia edilen şahıslara yönelik kentin güneyinde bulunan Moss Side bölgesine baskın düzenlendi.

İngiltere'de, pazartesi günü gerçekleştirilen terör saldırıyla bağlantısı bulunduğu iddia edilen şahıslara yönelik kentin güneyinde bulunan Moss Side bölgesine baskın düzenlendi.

İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan Manchester Arena'da Pazartesi akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında bazı noktalara baskın düzenlendi. Manchester'ın güneyinde bulunan Moss Side bölgesine bugün baskın düzenlendi. Bölgede bulunan bir bina polis tarafından aranırken, halkın güvenliği için bölge tahliye edildi. Çevrede yaşayanlara ise evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Görgü tanıkları sabah saatlerinden itibaren polisin olay yerinde olduğunu dile getirerek, bomba imha ekibinin de olay yerine geldiğini dile getirdi. Bölgenin güvenlik çemberine alındığını aktaran görgü tanıkları, bölgede bulunan birçok evin arandığını sözlerine ekledi.

