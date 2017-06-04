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Manchester'da 50 bin kişilik yardım konseri
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Manchester'da 50 bin kişilik yardım konseri

Ariana Grande'n Manchester mağdurları için düzenlediği 50 bin kişilik yardım konseri yapıldı.

Ariana Grande'n Manchester mağdurları için düzenlediği 50 bin kişilik yardım konseri yapıldı.
Ariana Grande'n Manchester mağdurları için düzenlediği yardım konseri başladı. Konser, önce kurbanlar için bir dakikalık saygı duruşunun ardından sahneye çıkan Marcus Mumford'un performansıyla başladı. 50 bin kişinin katıldığı "One Love Manchester" adlı yardım konseri için yaklaşık 14 bin bilet satıldığı, saldırının gerçekleştiği konsere katılan binlerce kişinin ise konsere ücretsiz katıldığı belirtildi. Yardım konserinde, Ariana Grande'n yanı sıra Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Pharrell Williams, Usher ve the Black Eyed Peas grubu konser verecek.

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