Manchester City onun için İstanbul'da

Manchester City yetkilileri, Medipol Başakşehirli oyuncu Cengiz Ünder'in transfer için İstanbul'a geldi.

Manchester City yetkilileri, Medipol Başakşehirli oyuncu Cengiz Ünder'in transfer için İstanbul'a geldi.

Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'nin yetkilileri Medipol Başakşehir'de forma giyen genç oyuncu Cengiz Ünder'in transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Medipol Başakşehir Kulübü'nden alınan bilgiye göre İngiliz devinin vereceği teklife göre 19 yaşındaki oyuncunun geleceği netleşecek.

Cengiz, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertlilerde 43 müsabakaya çıktı ve 9 gol, 8 asistle mücadele etti.

(Bora Akyol / İHA)