09.09.2017 17:08 Manchester City, Liverpool'a gol oldu yağdı

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, sahasında Liverpool'u 5-0 mağlup etti. Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, sahasında Liverpool'u 5-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Liverpool'u konuk etti. Tempolu başlayan mücadelenin 24. dakikasında Sergio Aguero fileleri havalandırarak Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi. 37. dakikada Liverpool'dan Sadio Mane kırmızı kartla oyun dışı kalırken, ev sahibi 45+7. dakikada Gabriel Jesus ile farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda da Liverpool karşısında üstünlüğünü sürdüren Manchester City,

53. dakikada Jesus ile farkı üçe çıkarırken, 77. dakikada Leroy Sane skoru 4-0'a getirdi. 90+1. dakikada yeniden sahneye çıkan Sane maçın skorunu belirledi. (5-0)



