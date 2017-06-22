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Manchester City'li yıldız, Balıkesir'de yeni stadı inceledi
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Manchester City'li yıldız, Balıkesir'de yeni stadı inceledi

Manchester City forması giyen dünyaca ünlü Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde hem yeni açılan stadı inceledi hem de antrenman yaptı. Gündoğan, yine Dursunbeyli olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'e forma hediye etti.

Manchester City forması giyen dünyaca ünlü Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde hem yeni açılan stadı inceledi hem de antrenman yaptı. Gündoğan, yine Dursunbeyli olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'e forma hediye etti.
Manchester City ve Alman Milli takımının futbolcusu İlkay Gündoğan, tatil için memleketi Balıkesir'e geldi. Dursunbey ilçesinde ailesi ve yakınlarını ziyaret eden İlkay Gündoğan, maddi ve manevi olarak destek olduğu Dursunbeyspor'un yeni stadını inceledi.
Aile ziyaretlerinin ardından Dursunbey'e yeni kazandırılan stadı inceleyen İlkay Gündoğan'ı Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Akif Kandemir, Dursunbeyspor Başkanı Yusuf Turhan ve torunu İlkay Gündoğan hayranı olan YSK Başkanı Sadi Güven karşıladı. Dursunbeyli hemşehrileri ve hayranları ile tek tek fotoğraf çekilen Gündoğan, Dursunbeyspor kulübünün forma ve atkılarını katılımcıların elinden aldı. YSK Başkanı Sadi Güven'e Manchester City'de giydiği imzalı formayı hediye eden Gündoğan, Güven'in torunu Toprak ile de fotoğraf çekildi.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan İlkay'ın ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada; "Bugün Dursunbey'i İlkay Gündoğan kardeşimiz ziyarete geldi. Bizim de tabi yeni bir stadımız yapıldı. Gençlik ve spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. buranın temelinde alt temelinde İlkay kardeşimizin desteği de var. İnşallah bundan sonra yeni yapılacak misafirhane kısmını da İlkay ve Babası İrfan Gündoğan desteklerini sürdürecek" dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven ise; "Bayram tatilini geçirmek üzere Dursunbey'e gelmiştim. İlkay Gündoğan bizim yurt dışında ki gururumuz. Gençlerimizin idolü. İlkay'ın geldiğini duyunca torunum ile birlikte kendisini görmek istedik. Başarı dileklerimizi sunduk. Dursunbey'e yapılan stada katkıları gerçekten gurur verici. Dışarıda bulunan gençlerimizin, iş adamlarımızın, yöneticilerimin Dursunbey'e olan ilgilerinin artması İlçenin gelişimi için önem arz etmektedir. Manchester City'de başarılı kazasız belasız sakatlık olmayan bir sezon geçirmesini diliyorum" dedi.
Stadı inceleyen İlkay Gündoğan ise Dursunbey'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Gündoğan, "Bugün ailemi gördüm, iki köyümü gezdim. Oralardaki yakınlarımı gördüm. Kendimi çok iyi hissediyorum. Fazla kalamasam bile burada bu insanları görmek çok güzel bir his" dedi. Sağlık durumu ile ilgili de bilgi veren Gündoğan, "İnşallah önümüzdeki sezon Ağustos ortasına kadar hazır olmayı planlıyoruz. Koşulara başladım, topla çalışmaya başladım. Her şey yüzde yüz olmasa bile adım adım hedefime ulaşıyorum. Hazırlık kampı önümüzdeki ay başlayacak o zamana kadar çalışmalarımı sürdüreceğim" diye konuştu.
İncelemelerin ardından Hıdırlık Aktif Park'ta antrenörü ile birlikte koşu antrenmanı yapan Gündoğan, ilçede hazırlıklarını sürdürecek.
(Hüdayi Demirhan/İHA)

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