Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'

İngiliz Financial Times gazetesi, İngiltere'nin Manchester kentinde saldırı düzenleyen Salman Abedi'nin eyleminden 4 gün önce İngiltere'ye Türkiye üzerinden gittiğini iddia etti.

İngiliz Financial Times gazetesi, İngiltere'nin Manchester kentinde saldırı düzenleyen Salman Abedi'nin eyleminden 4 gün önce İngiltere'ye Türkiye üzerinden gittiğini iddia etti.

'İSTANBUL'DAN DÜSSELDORF AKTARMALI UÇUŞLA İNGİLTERE'YE VARDI'

Alman istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde, Libya kökenli olan ve Manchester'da doğan Abedi'nin, İstanbul'dan Almanya'daki Düsseldorf Uluslararası Havalimanı'na aktarma yaparak İngiltere'ye ulaştığını iddia etti. Financial Times, bir Türk yetkilinin, Türk hükümetinin Adedi hakkında dün sabah İngiliz yetkililere dosya sunduğunu öne sürdü.

SURİYE'YE GİTTİĞİNE DAİR KAYIT YOK

Reuters haber ajansı ise, Türk güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, İngiltere'nin Manchester kentinde saldırı düzenleyen Salman Abedi hakkında Türkiye'ye istihbarat paylaşımı yapılmadığını, bu nedenle saldırganın İstanbul'dan Avrupa'ya seyahat etmesinin engellenmediğini aktardı.

Türk yetkililer, saldırganın seyahatleri esnasında Suriye'ye girdiğine yönelik bir kayıt bulunmadığını açıkladı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Trump'tan NATO Liderler Zirvesi'nde terör vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Demba Ba'nın yeni yaşı kutlandı
Şehit ailesinin evi yeniden yapılacak
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
Almanya'dan başörtüsüne yasak geldi!
Almanya'dan başörtüsüne yasak geldi!
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Manchester United
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Manchester United
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Trump'tan NATO Liderler Zirvesi'nde terör vurgusu
Trump'tan NATO Liderler Zirvesi'nde terör vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Demba Ba'nın yeni yaşı kutlandı
Demba Ba'nın yeni yaşı kutlandı
Şehit ailesinin evi yeniden yapılacak
Şehit ailesinin evi yeniden yapılacak
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos'a bombalı saldırı
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos'a bombalı saldırı
Beşiktaş RMK Marine şampiyon oldu
Beşiktaş RMK Marine şampiyon oldu
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Diyarbakırlı şehit için tören düzenlendi
Diyarbakırlı şehit için tören düzenlendi
Avrupa'nın 1 numarasına yakışır uygulama
Avrupa'nın 1 numarasına yakışır uygulama
'3 terörist etkisiz hale getirildi'
'3 terörist etkisiz hale getirildi'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English