'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'

İngiliz Financial Times gazetesi, İngiltere'nin Manchester kentinde saldırı düzenleyen Salman Abedi'nin eyleminden 4 gün önce İngiltere'ye Türkiye üzerinden gittiğini iddia etti.

'İSTANBUL'DAN DÜSSELDORF AKTARMALI UÇUŞLA İNGİLTERE'YE VARDI'

Alman istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde, Libya kökenli olan ve Manchester'da doğan Abedi'nin, İstanbul'dan Almanya'daki Düsseldorf Uluslararası Havalimanı'na aktarma yaparak İngiltere'ye ulaştığını iddia etti. Financial Times, bir Türk yetkilinin, Türk hükümetinin Adedi hakkında dün sabah İngiliz yetkililere dosya sunduğunu öne sürdü.

SURİYE'YE GİTTİĞİNE DAİR KAYIT YOK

Reuters haber ajansı ise, Türk güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, İngiltere'nin Manchester kentinde saldırı düzenleyen Salman Abedi hakkında Türkiye'ye istihbarat paylaşımı yapılmadığını, bu nedenle saldırganın İstanbul'dan Avrupa'ya seyahat etmesinin engellenmediğini aktardı.

Türk yetkililer, saldırganın seyahatleri esnasında Suriye'ye girdiğine yönelik bir kayıt bulunmadığını açıkladı.