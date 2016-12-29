29.12.2016 20:33 Manavgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde medyana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde medyana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Serik Caddesi üzerinde Antalya'dan Manavgat istikametine gitmekte olan Mehmet Ç. idaresindeki 07 NST 16 plakalı otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan refüje çarparak takla attı. Takla atan araç, yol kenarında bulunan küçük çam ağaçlarına çarparak durabildi.



Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri, kazada yaralanan Mümine Ç. ve oğlu Emre Ç. olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

