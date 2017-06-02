Manavgat'ta 63 kilo esrar ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Evrenler Yavşı Mahallesi Yavşı mevkiinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma KOM ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması yaptı. Narkotik dedektör köpeği Çıtır ve Besin'in de katıldığı aramalarda köpeklerin tepki verdiği bölgede, kurumaya bırakılmış 62 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 400 bin lira olduğu bildirildi.

(Arif Kaplan /İHA)