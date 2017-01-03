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Manavgat'ta 2 bin 494 aileye yardım yapıldı
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Manavgat'ta 2 bin 494 aileye yardım yapıldı

Antalya'nın Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2016 yılında 2 bin 494 aileye yardım yaptı.

Antalya'nın Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2016 yılında 2 bin 494 aileye yardım yaptı.

Manavgat Kaymakamı ve SYDV Başkanı Nazmi Günlü, 2016 yılında 2 bin 494 aileye, 13 milyon 258 bin 854 TL'lik yardım yapıldığını söyledi. Günlü, "Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, fakir ve yardıma muhtaç kimselere yiyecek, giyecek, sağlık, proje-iş kurma, eğitim, nakdi para, muhtaç asker ailesi ve çocuğu yardım, öksüz yetim yardımı, şartlı eğitim, sağlık ve gebelik yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, engelli ve engelli yakını aylığı, yaşlılık aylığı gibi birçok konuda çeşitli yardımlarda bulundu" dedi.

01 Ocak- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında yardıma muhtaç durumda bulunanlara Vakfın öz kaynaklarından yardım yapıldığını kaydeden Günlü, "İlköğretim, Orta öğretim ve Lise de eğitim gören bin 138 öğrenciye 146 bin 500 TL okula başlama yardımı. Hasta, engelli ve yardıma muhtaç durumda olan 22 vatandaşa 20 bin 360 TL (protez, işitme cihazı, hasta yatağı, tekerlekli sandalye gibi ) ayni ve nakdi yardım. Yangın, sel gibi doğal afetlerden zarar gören 57 vatandaşa 126 bin 350 TL nakdi yardım. Şehitlerimizin anne ve babaları, eş ve çocukları ile bu kutsal görev sırasında yaralanıp gazi olan 64 vatandaşımız 18 Mart 2016 Şehitleri Anma Günü, 11 Mayıs 2016 Anneler Günü, Ramazan ve Kurban Bayramlarında ziyaret edilerek eğitim, sağlık ve iş gibi çeşitli ihtiyaçları giderilmesi için 79 bin 500 TL'lik yardım. "Yalnız Değilsiniz Yanınızdayız" Sosyal Hizmet Projesi kapsamında 80 hanenin temizlik ve kişisel bakımı projesinin maliyeti 229 bin 392 TL. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 6 bin 395 aileye 1 milyon 316 bin 436 TL 84 Kuruş ayni ve nakdi yardım. 7 bin 756 aileye 1 Milyon 918 bin 538 TL 88 Kuruş yardım. Genel Sağlık Sigortası kapsamında 01.01.2012 - 31.12.2016 tarihleri arasında 34 bin 685 kişi GO, 21 bin 860 kişi G1, 2 bin 336 kişi G2 ve 246 kişi G3 düzeyinde olmak üzere 59 bin 127 kişiye Gelir Tespiti yapılmıştır. Engelli ve yardıma muhtaç durumda olan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltebilmek amacı ile 152 engelliye iş imkanı, İlçemizde yaşayan diğer engellilerimizin de resmi ve özel kurumlardaki iş ve işlemleri için rehberlik hizmeti verilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından bin 92 aileye Şartlı Eğitim/Sağlık/Gebelik yardımı olarak 301 bin 578 TL 50 Kuruş. 101 aileye Muhtaç Asker Ailesi ve Çocuğu yardımı olarak 115 bin 650 TL. 42 aileye Öksüz Yetim yardımı olarak 21 bin TL. 955 aileye Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik yardım olarak 2 Milyon 399 Bin. Bin 197 aileye Engelli ve Engelli Yakını Aylığı olarak 5 Milyon 317 Bin 297 TL 95 Kuruş. Bin 351 aileye Yaşlı Aylığı olarak 3 Milyon 185 Bin 788 TL. 95 Kuruş yardım yapılmıştır.

2016 yılı içerisinde toplamda 12 bin 494 aileye 13 Milyon 258 Bin 854 TL 28 Kuruş yardım yapılmıştır" dedi.
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