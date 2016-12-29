29.12.2016 10:17 Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki yoğun bakım yatak sayısı arttırıldı

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Manavgat Devlet Hastanesi'nin 4 olan yoğun bakım yatak sayısı 28'e çıkartıldı. Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Manavgat Devlet Hastanesi'nin 4 olan yoğun bakım yatak sayısı 28'e çıkartıldı.



Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, Manavgat Devlet Hastanesi'nin 4 olan yoğun bakım yatak sayısının 28'e çıkartıldığını söyledi.



Manavgat'ın 2 bin 283 kilometrelik yüzölçümü ile Antalya'nın en büyük 2. ilçesi olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Manavgat'ın yaklaşık nüfusu 215 bin 526 dır. Antalya merkeze uzaklığı ise 124 kilometredir. Antalya'nın en uzak ilçelerinden Akseki'nin il merkezine uzaklığı yaklaşık 150 kilometre iken Manavgat'a 78 kilometredir. Gazipaşa 179 iken Manavgat'a 105 kilometredir. Bu gerekçeler çerçevesinde Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım yatak sayısını 4'ten 28'e çıkarmak ile sadece Manavgat'ta değil merkeze uzak diğer ilçelerimizdeki yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımızı yer olmaması nedeniyle merkeze yönlendirmek durumunda kalmayacağız" dedi.



Yılmaz şöyle devam etti: "yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet veren 4 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisi artık hizmete giren yeni yoğun bakım yatakları ile birlikte 6 yataklı 1. Seviye, 12 yataklı 2. Seviye ve 6 yataklı 3. seviye yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 28 yoğun bakım yatağı ile bölgeye hizmet vermeye başladı. Özellikle 3. seviye 6 adet yoğun bakım yatağının Manavgat Devlet Hastanesi'nde hizmet veriyor olması büyük önem taşımakta. Sağlık Bakanlığımızın destekleri ile toplamda Antalya'da kamuya bağlı sağlık tesislerinde 2015 Ocak ayında 190 olan yoğun bakım yatak sayısı, 2016 Ekim ayında 259'a ulaşmıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeni Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kepez Devlet Hastanesi'nin de hizmete girmesiyle toplamda 418 yoğun bakım yatak sayısına ulaşılacaktır."

