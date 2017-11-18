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Mamaya sarılan annelere uzman uyarısı
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Mamaya sarılan annelere uzman uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Erdemir, annelerin sütünün bebeğine yetmeyeceği kaygısıyla gereksiz mamaya başladıklarını söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Erdemir, annelerin sütünün bebeğine yetmeyeceği kaygısıyla gereksiz mamaya başladıklarını söyledi.
Yeni doğanların ilk 6 ay sadece emzirilmesi gerektiği uyarılarına karşın Türkiye'de tek başına anne sütüyle beslenme oranının çok düşük olduğunu belirten Kent Alsancak Tıp Merkezi Pediatri Uzmanı Doç. Dr. Erdemir, bebek beslenmesinde yapılan önemli bir hataya dikkat çekti.

"MAMAYA GEÇİŞTİ ANNELERİN KAYGISI ROL OYNUYOR"
Özellikle bebekleri çok ağladığında annelerde sütünün yetmediği düşüncesinin hakim olduğunu ve bunun onları formül süt (mama) kullanımına yönlendirdiğini kaydeden Doç. Dr. Erdemir, şöyle konuştu:
"Yeni doğanlar için en uygun beslenme şekli anne sütüdür, en ideal besindir. Buna karşın maalesef uygulamada gereksiz şekilde mamaya geçiş olduğunu görüyoruz. Anne sütünün yeterli olmayacağı kaygısı, bebek çok sık ağladığında veya çok emdiğinde sütlerinin yetmediğini düşünmeleri, sezaryen doğumda sütün az olacağı düşüncesi, bebeğin erken doğması, çevrenin baskısı gibi nedenler anneyi formül süt kullanmaya yönlendirebilmektedir. Annenin öncelikle şuna inanması gerekmektedir: Her annenin sütü bebeğine yeter. Annenin düzenli ve dengeli beslenmesi, yeterli sıvı alması önemli olmakla birlikte sütü asıl artıran şey anne memesinin sık ve tam olarak boşalmasıdır. Bebek anneyi doğru teknikle emiyor (memenin koyu kısmının çoğunluğunu ağzına alabilmeli, memeyi yeterince güçlü çekebilmeli) ve yeterli kilo alıyorsa ekstra bir şey yapmaya gerek yoktur, bebek zaten anne memesini tam boşaltabiliyor demektir".

"BEBEK MEMEYİ TAM BOŞALTMALI"
Bebeğin yeterli kilo alamamasının, bebeğin memeyi tam boşaltamamasının işareti olduğunu kaydeden Doç. Dr. Erdemir, "O zaman anne memesinin doğru şekilde boşaltılarak bebeğe kaşık, enjektör veya bardak ile verilmesi gerekmektedir. Çok mecbur kalmadıkça formül süt (mama) kullanılmamalıdır, başlandıysa da anneye doğru emzirme tekniği gösterilmeli ve gerekli durumlarda anne sütü sağılarak artması sağlanmalı ve formül süt en kısa sürede kesilmelidir. Bu dönemde ve sonrasında kesinlikle biberon kullanılmamalıdır, biberon kullanan bebeklerin büyük çoğunluğu bir süre sonra anne memesini emmeyi bırakmaktadırlar" diye konuştu.
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