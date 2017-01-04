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Mamak Belediyesi sosyal projelere 2017'de devam edecek
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Mamak Belediyesi sosyal projelere 2017'de devam edecek

Sosyal projeleri ve uygulamalarıyla vatandaşlara kol kanat geren, acısına ortak olan Mamak Belediyesi, uygulamalarına 2017'de de devam edecek.

Sosyal projeleri ve uygulamalarıyla vatandaşlara kol kanat geren, acısına ortak olan Mamak Belediyesi, uygulamalarına 2017'de de devam edecek.

Eğitimden sağlığa, sevinçten kedere Mamaklı vatandaşların yanında yer alan Mamak Belediyesi örnek uygulamalarını 2017'de sürdürecek. Vatandaşlar arasında da büyük bir memnuniyetle karşılanan sosyal uygulamalar binlerce vatandaşın sevincine ve kederine ortak oluyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Mamak'ta uygulamaya koyduğumuz sosyal projeler ile vatandaşlarımızın hayatına dokunuyoruz; vatandaşlarımızın sevincini paylaşıyor, kederine ortak oluyoruz. Bu uygulamalar bazen vatandaşlarımıza ekonomik anlamda katkı sağlıyor bazen de zor zamanlarında onlara güç kazandırıyor" dedi.

Uygulamalarla binlerce vatandaşa hizmet verildi

Hoş Geldin Bebek, Cenaze Hizmetleri, Taziye Ziyaretleri, Evde Muayene ve Sağlık hizmeti gibi uygulamalar kapsamında on binlerce vatandaşa hizmet verildi. Hoş Geldin Bebek uygulaması ile Mamak'ta çocuk sahibi olan ailelere içerisinde zıbın takımı, hastane çıkışı, bebek taşıma çantası gibi çocuk sahibi olan ailelerin ilk anda ihtiyaç duyabileceği birçok malzemenin bulunduğu hediye paketleri takdim ediliyor. Mamak'ta kimsesiz, engelli ve bakıma muhtaç hastalara yönelik sürdürülen Evde Muayene ve Sağlık Hizmeti kapsamında da binlerce vatandaşın ayağına sağlık hizmeti ulaştırılıyor.

Vatandaşın acısına ve kederine ortak olunuyor

Örnek sosyal uygulamalar kapsamında verilen cenaze ve taziye hizmetleri kapsamında vatandaşların acısına ortak olunuyor. Haftanın yedi günü çalışan cenaze işleri vatandaşın en zor zamanında imdadına yetişerek pek çok prosedürü hızlıca çözüme kavuşturuyor. Erkek ve kadınlar için ayrı ayrı hazırlanan cenaze levazımatı cenaze sahiplerine ücretsiz olarak teslim ediliyor. Cenaze levazımatının içerisinde kefen takımı, sabun, havlu ve diğer gerekli cenaze malzemesi bulunuyor. Defin işlemleri sonrasında cenaze yakınlarını ziyaret eden taziye ekibi de cenaze evinde Kuran-ı Kerim okuyor ve taziye evine özel olarak hazırlanan paketi takdim ediyor.
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