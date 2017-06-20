Maltepe'de patlama meydana geldi!

Maltepe'de bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama etkisi ile iş yeri önünde bulunan araçlarda hasar oluşurken, bir araç ise devrildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenliği sağladı.

Maltepe'de bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama etkisi ile iş yeri önünde bulunan araçlarda hasar oluşurken, bir araç ise devrildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenliği sağladı.

