Malta'ya başbakan düzeyinde ilk ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın davetine icabetle yarın Malta'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret Türkiye'den Malta'ya başbakan düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak.

Başbakan Binali Yıldırım, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın davetine icabetle yarın Malta'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret Türkiye'den Malta'ya başbakan düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın davetine icabetle yarın Malta'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret Türkiye'den Malta'ya başbakan düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak. Başbakan Yıldırım, Başbakan Muscat'la yapacağı görüşmelerin yanısıra Malta Cumhurbaşkanı Preca tarafından kabul edilecek. Ziyaret çerçevesinde ayrıca Türk ve Malta iş çevrelerinin bir araya geleceği İş Forumu yapılacak.

Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, kültürel işbirliği, terörizmle mücadele, düzensiz göç sorunu, Malta'nın AB Dönem Başkanlığı ışığında Türkiye-AB ilişkilerinin ve Avrupa Birliği ile ilgili hususların, ayrıca diğer güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor. Yıldırım, Valetta'daki Türk şehitliğini de ziyaret ederek, şehitliğe çelenk bırakacak ve ziyaretçi defterini imzalayacak. Türkiye ile Malta arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıldönümü olan 2017 yılında gerçekleştirilecek olması da ziyaretin diğer bir anlamlı boyutunu oluşturuyor.

Başbakan Yıldırım, Malta programı sonrası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere 18-19 Şubat tarihlerinde Almanya'yı ziyaret edecek. Yıldırım, konferans katılımcısı üst düzey heyetlerle çeşitli ikili temasların yanısıra, vatandaşlarla da bir araya gelecek.

