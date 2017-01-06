06.01.2017 20:13 Malta Dışişleri Bakanı Vella, Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Malta Dışişleri Bakanı George Vella'nın 9. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Malta Dışişleri Bakanı George Vella'nın 9. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Malta Dışişleri Bakanı George Vella, Sayın Bakanımızın davetlisi olarak 9. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle 8, 10 Ocak 2017 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.



Açıklamada, Vella'nın ziyareti kapsamında Çavuşoğlu'yla ikili görüşmelerin yanı sıra diğer üst düzey temaslarda bulunacağı kaydedildi. Görüşmelerde ikili işbirliği alanları, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı da ifade edildi.

