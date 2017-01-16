16.01.2017 23:29 Malkoç, Suriyeli çocuklarla 'Türkiyem' şarkısını söyledi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gaziantep'in Nizip ilçesinde Suriyeli ailelerin kaldığı çadır kenti ziyaret etti. Çocukların söylediği şarkılarını dinleyen Malkoç, Suriyeli çocuklarla 'Türkiyem' şarkısını seslendirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gaziantep'in Nizip ilçesinde Suriyeli ailelerin kaldığı çadır kenti ziyaret etti. Çocukların söylediği şarkılarını dinleyen Malkoç, Suriyeli çocuklarla "Türkiyem" şarkısını seslendirdi.

Nizip ilçesini ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ilk olarak Kaymakam Harun Sarıfakıoğulları'ndan makamında bilgi aldı. Malkoç'a İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sinan Atakan tarafından yürütülen çalışmalar hakkında brifing verildi. Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yavuz Oruç'un da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Malkoç, "Bizim milletimiz kaymakamından güvenlik birimine kadar, belediye başkanından AFAD'ına kadar hiçbir fedakarlıktan çekinmedi. Çünkü bu insanlar evlerine bomba yağan, eşleri ölen, çocukları yetim kalan, mağdur olmuş olan insanlardı. Türkiye, bu anlamda Birleşmiş Milletlere kayıtlı mültecilerin yüzde 50'den fazlasını ülkesinde barındırıyor. Bu yönüyle bütün insanlığın haysiyetini temsil ediyor, bütün insanlığın onurunu koruyor. Kamplarımız 5 yıldızlı ama bizde çok söylenen bir söz var. Bülbülü altın kafese koymuşlar, 'İlla vatanım, illa vatanım' demiş. İnşallah Suriye'de bu iç savaş sona erer, Suriye'nin kadim medeniyeti şehirleri yeniden inşa eder" dedi.

Malkoç, Nizip'te kamplarda bulunan 15 bin civarında sığınmacının Türkiye'deki birçok ilçenin nüfusundan fazla olduğunu ifade ederek, "Belki dünyanın diğer ülkelerine göre Türkiye daha çok sıkıntı çekiyor. Belki Türkiye'nin diğer bölgelerine, illerine göre Gaziantep daha çok sıkıntı çekiyor ama insanlığın onurunu koruyan bir mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.



"BU TERÖR ÖRGÜTLERİ VE ONLARIN ARKASINDAKİ GÜÇLER, BU MİLLETİN YÜREĞİNİ, İMANINI, TARİHİNİ, ASALETİNİ UNUTUYORLAR"

Malkoç, temennisinin iç savaşın bitmesi, sığınmacıların yurtlarına dönmesi olduğunu kaydederek, dönmeyecek olanlara da Türk milletinin gönlü ve kapısının açık olduğunu söyledi. Bölgedeki teröre de değinen Malkoç, Türkiye'nin dünyanın en kanlı, en belalı terör örgütlerinin saldırıları altında olduğunu kaydetti. Malkoç, "PKK gibi dünyanın en kanlı ve en kalleş örgütüyle mücadele ediyoruz 40 yıldır. Daha yetmedi, DAEŞ gibi dünyanın başına bela olan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Daha yetmedi, FETÖ gibi en sinsi ve her şeye hakim olduğunu zannedip başkalarına güç devşirenlerle de mücadele ediyoruz. Bu terör örgütleri ve onların arkasındaki güçlerin unuttuğu bir şey var. Bu milletin yüreğini, imanını, tarihini, asaletini unutuyorlar" şeklinde konuştu.



SURİYELİ ÇOCUKLARLA "TÜRKİYEM" ŞARKISINI SÖYLEDİ

Konteyner kentteki hastaneyi gezen Malkoç, ana sınıfında ders gören çocuklarla da sohbet etti. Çocukların söylediği şarkılarını dinleyen Malkoç, Suriyeli çocuklarla "Türkiyem" şarkısını seslendirdi. Çadır kentte bilgisayarda oyun oynayan Malkoç, bilgisayar başında daha az vakit geçirmeleri konusunda çocukları uyardı. Suriyeli kursiyerlerin yaptığı ürünlerin yer aldığı sergiyi de gezen Malkoç, bu ürünleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacakları "Uluslararası Göç ve Mülteciler Sempozyumu"nda sergilemek istediklerini ifade etti. Suriyeli bir çocuğun okuduğu "Bayrak" şiirini dinleyen Malkoç, kütüphanedeki sığınmacı çocuklarla ve dikiş nakış kursundaki kadın kursiyerle sohbet etti.

Malkoç, 29 yaşındaki engelli Ahmet Fariz isimli sığınmacıyı da yaşadığı koyteynerde ziyaret etti. Ahmet Fariz ve eşiyle sohbet eden Malkoç, Suriyeliler ve Türklerin komşu ve Müslüman olduğunu hatırlatarak, "Birbirimize karşı sorumluluklarımız var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milletimiz, bu kardeşlerimize gönlünü açmıştır. İnşallah savaş biter, huzur gelir. Kendileri de vatanlarına dönerler" dedi.

Ahmet Fariz ve eşi ise, Suriye'de yaşadıkları sıkıntı ve sorunların ardından geldikleri Türkiye'de mutlu olduklarını dile getirdiler.



