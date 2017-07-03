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Maljkovic: Euroleague takımı olduğumuzu kanıtlayacağız
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Maljkovic: Euroleague takımı olduğumuzu kanıtlayacağız

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic, bu sezon Euroleague takımı olduklarını kanıtlayacaklarını söyledi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic, bu sezon Euroleague takımı olduklarını kanıtlayacaklarını söyledi.
Bu sezon Kadınlar Euroleague'de mücadele edecek Galatasaray'da Başantrenör Marina Maljkovic, sarı-kırmızılıların resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Euroelague'e dönmeyi sezonun en iyi olayı olarak nitelendiren Maljkovic, "Hem Türk hem de yabancı genç oyuncularla bu gelişimi göstermiş olmamız çok güzel. Moriah Jefferson'ın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Gençlere önem verilen ve gelişimin sağlandığı bu sezonun sonunda Euroleague'e katılım hakkı almış olmamız pastanın üstündeki kiraz diyebilirim. Bizim için çok önemliydi. Şimdi Galatasaray'ın ne kadar büyük bir isim olduğunu ve Euroleague'de olması gerektiğini kanıtlamamız gerekiyor. Yanımızda büyük Galatasaray taraftarı ile kadın basketbolunda Euroleague'de olmanın hakkımız olduğunu göstermeliyiz. Kariyerim boyunca hedeflerimi gerçekleştirmek için sahaya çıktım. Şimdi bunu da yapmak için çabalayacağız. Önümüzdeki sezonun ana fikri bu olacak. Tabii ki yeni kadroya göre daha spesifik bir hedef ortaya koyacağız" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZ HEP YANIMIZDAYDI"
Geçtiğimiz sezonun en iyi olayının taraftarla olan ilişki olduğunu söyleyen başarılı antrenör, "Tabii ki Fenerbahçe karşısında aldığımız galibiyeti de hatırlıyorum. Camia olarak iyi durumda değildik ve galibiyetimiz önemli bir mesaj verdi. Ayrıca Kosice serisini de unutamıyorum. Deplasmanda 11 sayılık bir mağlubiyet almıştık. Burada taraftarımızın harika desteği ile büyük bir galibiyet alıp turu geçmeyi başardık. Türkiye Ligi'nde de en sonuna kadar mücadelemizi devam ettirdik. Euroleague'de yerimizi ayırtmak için ilk üçte yer almak istiyorduk. Bunların hepsinde taraftarımız şarkıları ile yanımızdaydı" şeklinde konuştu.

"YENİ İSİMLERLE BERABER YENİ BİR OYUNA ADAPTE OLABİLİRİZ"
Kendi oyun stilinin belli olduğunu ifade eden Maljkovic, "Yüksek tempo ve sert savunma ile oynamayı seviyorum. Bunlar değişmeyecek şeyler. Tabii ki takımda değişecek isimler var. Kadro oturduktan sonra iyi yönlerimizin neler olacağına bakacağız. Yeni isimlerle beraber yeni bir oyuna adapte olabiliriz. Takım yönetmeyi bilmek değişik durumlara adapte olmayı da beraberinde getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

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