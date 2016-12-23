23.12.2016 13:58 Maliye Bakanlığı'ndan 'Müteahhidin kur zararını vatandaşa yüklediler' haberlerine ilişkin açıklama

Maliye Bakanlığı, 'Yandaş müteahhidin kur zararını vatandaşa yüklediler' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Maliye Bakanlığı, 'Yandaş müteahhidin kur zararını vatandaşa yüklediler' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Maliye Bakanlığı, bir gazetede yer alan 'Yandaş müteahhidin kur zararını vatandaşa yüklediler' başlıklı haberine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakanlığın yapmış olduğu açıklamada, "Daha önce, kamu özel iş birliği sözleşmeleri kapsamında verilen talep garantilerinin sözleşmedeki miktar üzerinden (örneğin toplam araç geçiş sayısı gibi) toplam olarak muhasebe kayıtlarına alınması öngörülmüştü. Habere konu Tebliğ ile aylık ve yıllık mali tablo ve raporların, gerçek durumu göstermesini teminen, gelecek yıllarda doğması muhtemel yükümlülüklerin hesaplanmasında, yıl içerisindeki gerçekleşme durumunun (fiilen geçen araç sayısı gibi) dikkate alınması suretiyle tahminlerin güncellenmesi esası getirilmiştir. Böylece mali tablo ve raporlarda, kamunun gelecekte ödemesi muhtemel yükümlülüklerin gerçeğe en yakın bir şekilde gösterilmesi sağlanarak kamuoyunun tam bilgilendirilmesi amaçlanmıştır" denildi.



Müteahhitlere yapılacak talep garantisi ödemelerinde esas alınacak döviz kurlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı kaydedilen açıklamanın devamı ise şu şekilde:



"Zira, kamu özel iş birliği sözleşmeleri kapsamında verilen talep garantilerinin hesaplanması, ilgili sözleşme hükümlerine tabidir. Dolayısıyla muhasebeleştirmeye ilişkin yapılan bu düzenlemeyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda, tamamıyla yanlış bilgi vermek suretiyle maksatlı olarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır."

