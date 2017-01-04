04.01.2017 20:28 Maliye Bakanı Naci Ağbal:

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Özel sektör işverenlerimizi finansman yükü açısından daha rahatlatmak amacıyla, asgari ücret desteğinden yararlanan işletmelerimize, işverenlerimize dönük olmak üzere sigorta primlerini öteleyen bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz' dedi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Özel sektör işverenlerimizi finansman yükü açısından daha rahatlatmak amacıyla, asgari ücret desteğinden yararlanan işletmelerimize, işverenlerimize dönük olmak üzere sigorta primlerini öteleyen bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz" dedi.



Bakan Ağbal, TBMM Genel Kurulunda Emekli Sandığı Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında bilgi verdi. Bakan Ağbal, girişimciliğin desteklenmesi için teşvikler getirdiklerini belirterek, "Bu kapsamda asgari ücretli çalışanların yoğunlukta olduğu KOBİ'ler başta olmak üzere işletme sermayelerinin desteklenmesi için 2016 yılında uygulamasını başlattığımız ve kayıtlı istihdamın arttırılması için önemli katkılar sağlamış olan asgari ücret desteğini 2017 yılında devam etmesi amacıyla bu tasarıda madde düzenlemesi getirmiş durumdayız. Özel sektör işverenlerimizi finansman yükü açısından daha rahatlatmak amacıyla, asgari ücret desteğinden yararlanan işletmelerimize, işverenlerimize dönük olmak üzere sigorta primlerini öteleyen bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. 2016 yılında asgari ücret desteği uygulamasına başlattığımız sistemde belirli bir ücret düzeyinin altında ücret alan tüm çalışanlarımıza bu imkanı sağladık. Ücret geliri 2 bin 550 TL'nin altında olan yaklaşık 10 milyon çalışan ücret desteğinden yararlandı. Bu defa 2017 Ocak, Şubat, Mart aylarında ödenmesi gereken sigorta primleri ilişkin bir erteleme düzenlemesi getiriyoruz. Bu erteleme düzenlemesini getirirken, bir skala oluşturuyoruz" dedi.



İmalat sanayinde yatırım yapan işletmelere getirilen teşviklerden bahseden Ağbal, "İndirimli kurumlar vergisi uygulaması yoluyla yapılan yatırımların önemli bir kısmını devlet olarak biz vazgeçtiğimiz vergilerle karşılamış oluyoruz. 2017 yılında hem mevcut teşvik belgeli yatırımlarda hem de yeni alınacak teşvik belgeli yatırımlarda 2017 yılında yapılacak yatırım harcamalarını daha cazip hale getirmek için mevcut teşvik unsurlarını arttırıyoruz. İmalat sanayinde yapılan teşvik belgeli yatırım harcamalarında katkı payı dediğimiz yatırıma katkı oranını 15 puan arttırıyoruz. İşletmeler için 2017 yılında yapılacak yatırım harcamalarında önemli bir teşvik imkanı getiriyoruz. Burada sadece yatırıma katkı tutarını arttırmıyoruz, aynı zamanda Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinden indirilebilecek kazanç tutarını da tamamının indirme hakkı getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

