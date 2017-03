Maliye Bakanı Ağbal'dan otobüsçülere büyük jest

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ziyarette bulunduğu Kocaeli'de Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Mustafa Kurt'un 65 yaş üstü yolcuların paralarını alamadıklarını belirtmesi üzerine, Mali Kontrol Genel Müdürü Hakan Ay'ı arayarak paraların yatırılması talimatını verdi.

İlk olarak Gebze ilçesinde programlara katılan Bakan Naci Ağbal, daha sonra Kocaeli'nde Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odasını ziyaret etti. Mali Müşavirler ve Muhasebecilere seslenen Bakan Ağbal, "Sizi bıktıran bildirimler var. Devlet olarak bunları sizden almamız lazım. Beyanname verilme sürecinde bir çok bilgiyi sizden tekrar tekrar istiyoruz. KDV kanunu zorluklar üreten bir kanun. Parayı tahsil etmeden, 'Bunun KDV'sini öde' diyoruz. 1985 yılında yürürlüğe giren bir kanunu artık bu zamandan sonra masaya yatırma zamanı geldi. Mevcut sistem ne kadar sürdürülebilir bunu görüşmemiz lazım. Mükellefe de yazık. Ona yüklüyoruz, onu bizden almaya kalkınca zorluk çıkartıyoruz. Vergi dairesi ile mükellef arasında kavgayı biz çıkartıyoruz. Bunları tamamen ortadan kaldıralım, bunlar olmayacak şekilde bir sistem kuralım istiyoruz. Bu düzenlemeler inşallah sizlerden gelen öneriler içinde yapacağız. Yakın zamana kadar gelir vergisi kanunu reformu var bunu hayata geçirelim istiyoruz. Artık 21. Yüzyılda, bu defterleri bir kenara atıp yeni bir sistem kurmamız lazım. Muhasebe ofisleri defterlerin tutulduğu yerlerden çıksın, mükellef danışmanlık hizmeti versin. Bu anlamda da önerilerinizi bekliyoruz" dedi.

Bakan Naci Ağbal konuşmasının ardından Mali Müşavir ve Muhasebecilerin sorularını cevapladı.



"SİZLERİN GAYRETİ İLE BU TERÖR BELASINI ÜLKEMİZDEN DEF EDECEĞİZ"

Bakan Naci Ağbal daha sonra Kocaeli Ticaret Odasında işadamları ile bir araya geldi. 'İş Dünyası İstişare Toplantısında' konuşan Bakan Ağbal, ticaret yapmanın kolay olmadığını ifade etti. Ticaretin risk olduğunu söyleyen Ağbal, "Siz hepsinin üstesinden geliyorsunuz. Devlet olarak, hükümet olarak bizim sizin yanınızda daha fazla yer almamız gerekiyor. Bu ülkenin büyümesi, kalkınması, ülkemizin birliği, beraberliği her şeyin üzerinde gelir. Bunu hep beraber başaracağız. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. İçerde dışarıda milletin birliğine beraberliğine kast eden bir çok unsur var. Başta terör örgütü var. Bu uğurda şehit olan asker, polis herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Bu son zamanlarda özellikle güvenlik güçlerimiz terörü bitirmek için dışarıda ve içeride olağan üstü gayret gösteriyorlar. Sizlerin gayreti ile bu terör belasını ülkemizden def edeceğiz. Burada hepimizin ortak bir duruş sergilemesi çok önemli" diye konuştu.

Ekonominin yüzde 6,8 oranında büyüdüğünü ifade eden Bakan Ağbal, "Bu sizin sayesinde gerçekleşti. Ekonomimizin temeli sağlam. Girişimcilerimiz yatırımcılarımız ülkenin büyümesi için gerçekten büyük emek harcıyorlar. İstihdamda çok önemli kazanımlar elde ettik. 2009 yılından bu yana istihdama 7 milyon insan eklemiş. Bunlarda sizin gayretleriniz ile oldu. Ülke büyüyecekse sizin gayretleriniz ile büyüyecek. Bir çok düzenlemenin arkasında sizin görüşleriniz ve önerileriniz var. Yatırıma çok önemli teşvikler getirdik. İşletmelerimizin finansman yapısının güçlenmesi için bir çok yeniliği hayata geçirdik. Her geçen gün artan yatırımlar var. Ancak yatırım olursa ülke büyüyecek. Getirmiş olduğumuz teşvikler son derece önemli. Bunların yanına yeni teşvikler getirdik. 2017 yılında yatırım yaparsanız teşvik oranlarını yüzde 15 arttırıyoruz" şeklinde konuştu.

Anayasa sürecinin herkes için önemli olduğunu ifade eden Bakan Ağbal, "Dostluk, kardeşlik içinde bu sürecin geçmesini temenni ediyorum. Günün sonunda söz millete ait. Bu anayasa değişikliği parlamentodan geçti, artık söz millette. 16 Nisan'da ülkenin önünü açacağına inandığımız önemli bir anayasa değişikliğini sizlerin oylarına sunuyoruz. Bu ülkede ticaret, üretim, yatırım olsun" dedi.

Bakan Ağbal konuşmasının ardından iş adamlarının sorularını cevapladı. İlk talep ve şikayet ise Kocaeli Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Mustafa Kurt'tan geldi. En büyük sıkıntılardan birisinin toplu taşımada ki KDV oranı olduğunu ifade eden Kurt, "Yatırım yapıyoruz, araç alıyoruz. Bir aracın maliyeti 500 bin TL. 8 sene kullanıyoruz, aracımız çöpe gidiyor. 65 yaş ile alakalı ödenekler çok geç geliyor. Şubat'ta 4. ay bitti, 5. aya girdik hala ödenek alamadık" dedi.

Telefonunu eline alan Bakan Ağbal, "Bir torpil yapayım, bu parayı niye ödemiyorlar" diyerek Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Hakan Ay'ı telefonla aradı. Bakan Ağbal, Hakan Ay'a, "Bu özel halk otobüsçülerimizin 65 yaş üstü taşımacılıkta alacakları var. Ödenekleri serbest bırakmıyor musunuz?" diye sordu. Hakan Ay ise, "Sayın Bakanım Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı birlikte inceliyorlar" cevabını verdi.

Bakan Ağbal, "Şimdi hiçbir şekilde geciktirmeyeceksiniz. Her ay düzenli ayın başında bu paralar bizim tarafımızdan Aile Bakanlığına aktarılacak. Aile Bakanımız ile de görüşeceğim. Ben özellikle takip edeceğim" talimatını verdi. Bakan Ağbal'ın bu hareketi salonda uzun süre alkışlandı.

(İsmail Gündüz - Refik Fidan / İHA)