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Maliye Bakanı Ağbal büyüme rakamlarını değerlendirdi
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Maliye Bakanı Ağbal büyüme rakamlarını değerlendirdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin 2017 yılı 1. çeyreğinde yüzde 5 büyüme kaydetmesinde ilişkin konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin 2017 yılı 1. çeyreğinde yüzde 5 büyüme kaydetmesinde ilişkin konuştu.
Ağbal, "Hükümet olarak uygulamaya koyduğumuz geçici vergi indirimleri, Kredi Garanti Fonu, KOSGEB, prim ötelemesi, yatırım teşvikleri ve istihdam destekleri gibi mali teşviklerin ne kadar yerinde olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu teşvikler yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışını desteklemiş, iç talebi ivmelendirmiştir" dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin 2017 yılı 1. çeyreğine ilişkin (Ocak-Mart) büyüme verilerini değerlendirdi. Ağbal, hükümet olarak uygulamaya koyulan teşvikler ve desteklerin sayesinde ekonomi çarklarının hızlı dönmeye devam ettiğini, 2016 yılının son çeyreğinde yüzde 3,5 büyüyen Türkiye ekonomisinin, 2017 yılının ilk çeyreğinde de büyümeye devam ederek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 oranında büyüdüğünü ifade etti.

"ÖZEL TÜKETİM HARCAMALARI, YAPTIĞIMIZ DÖNEMSEL VERGİ İNDİRİMLERİ İLE ÖNÜMÜZDEKİ ÇEYREKLERDE DE EKONOMİK BÜYÜMEYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKTİR"
Yatırımlar ve dış talebin büyümeye pozitif katkı yaptığını sözlerine ekleyen Ağbal, şunları dile getirdi:
"Geçtiğimiz yıl büyümeye negatif katkı yapan net ihracat ilk çeyrekte büyümeye pozitif katkı yapmıştır. İlk çeyrekte yüzde 2,2 artan yatırımlar ise yılın geri kalanında pekişen siyasi ve ekonomik istikrar ile krediye erişim konusunda verdiğimiz desteklerle büyümeyi daha çok destekleyecektir. İlk çeyrekte özel tüketim harcamaları yüzde 5,1 artarken, kamu harcamalarındaki artış yüzde 9,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Özel tüketim harcamaları, yaptığımız dönemsel vergi indirimleri ile önümüzdeki çeyreklerde de ekonomik büyümeyi desteklemeye devam edecektir. Bugün açıklanan büyüme verisi, hükümet olarak uygulamaya koyduğumuz geçici vergi indirimleri, Kredi Garanti Fonu, KOSGEB, prim ötelemesi, yatırım teşvikleri ve istihdam destekleri gibi mali teşviklerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu teşvikler yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışını desteklemiş, iç talebi ivmelendirmiştir."

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