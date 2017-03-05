Malezya'dan Kuzey Kore Büyükelçisine 48 saat süre

Malezya, Kuzey Kore Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdi.

Malezya, Kuzey Kore Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong'un üvey kardeşinin 13 Şubat'ta Kuala Lumpur Havaalanında öldürülmesi, uzun süredir iyi ilişkiler içerisinde olan Malezya ve Kuzey Kore arasında ipleri kopma noktasına getirdi. Kuzey Kore'nin Malezya Büyükelçisi Kang Chol, olayla ilgili açıklamalarının ardından ülkeyi 48 saat içinde terk etmesi istemiyle Putrajaya'da bulunan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Fakat Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına gitmedi. Bunun üzerine Malezya Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Kang Chol'un ülkeyi 48 saat içinde terk etmesi için yazılı bir belgeyi Kuzey Kore Büyükelçiliğine gönderdi.



HÜKÜMETİ SUÇLAMIŞTI

Kuzey Kore'nin Malezya Büyükelçisi Kang Chol, yaptığı açıklamada, "Malezya hükümetinin yaptığı soruşturmaya güvenmiyorum. Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen hala net bir açıklama yapılmadı" diyerek Malezya hükümetini suçlamıştı. Kang Chol Kim Jong Nam'ın cesedinin otopsi yapılmadan Kuzey Kore'ye gönderilmesi gerektiğini kaydeden Chol, "Malezya'nın sakladığı bir şeyler var, Kuzey Kore'ye karşı dış güçlerle işbirliği içinde" sözleriyle iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı. Bunun üzerine Malezya Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Chol'u sert bir şekilde eleştirmiş ve cinayetin Malezya topraklarında işlediğini, bu olayı soruşturma haklarının olduğunu dile getirmişti. Olayın soruşturulduğu ve bu suça karışan kim varsa bir an önce yakalanması için kovuşturmanın titizlikle yürütüldüğünü dile getiren Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore Büyükelçisinden yazılı bir özür mektubu beklediklerini dile getirmişti. Fakat Kuzey Kore Büyükelçisi böyle bir adım atmamıştı.

(Numan Çakmak / İHA)