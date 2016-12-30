30.12.2016 10:38 Malazgirt'teki okul bahçeleri kardan temizleniyor

Muş'un Malazgirt Belediyesi ekipleri, okul bahçelerini kardan temizleme çalışması başlattı. Muş'un Malazgirt Belediyesi ekipleri, okul bahçelerini kardan temizleme çalışması başlattı.



İlçe genelinde kapanan onlarca köy ve mezra yolunu açmak için seferberlik başlatan Malazgirt Belediyesi ile İlçe Özel İdaresi ekipleri, bu defa ise okul bahçelerine yöneldi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, biriken kar yığınlarının iş makineleriyle temizleyerek kamyonlarla ilçe dışına çıkarıldığını belirtti. Çocukların okul bahçelerinde daha rahat hareket etmeleri için karla mücadele çalışmasını okul bahçelerinde sürdürdüklerini ifade eden Kaya, üç gün boyunca aralıksız yağan kardan dolayı okul bahçelerinin tamamen karla kaplandığını kaydetti. Müdür Kaya, okul bahçelerini kardan temizlemek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getirdi.



Okul idarecileri ise, başarılı çalışmadan dolayı başta İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ettiler.

