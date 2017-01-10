10.01.2017 09:05 Malazgirt'te doğaya yem bırakıldı

Muş'un Malazgirt ilçesindeki avcılar, kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Muş'un Malazgirt ilçesindeki avcılar, kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Malazgirt Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı Fatih Yağcı ve beraberindeki dernek üyeleri, yem poşetlerini bir metreye varan karda taşıyarak doğaya bıraktı. Dernek Başkanı Fatih Yağcı, "Biz yaban hayvanlarını vurma ve katletme niyetinde olan insanlar değiliz. Biz aynı zamanda doğayı koruma, hayvanların neslinin üremesine yardımcı olmak istiyoruz. Yaban hayvanları bu mevsimde yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Zor şartlarda yaklaşık 10 kilometre yürüyerek hayvanların rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlere yem bıraktık. 15 günde bir doğaya yem bırakarak yaban hayvanlarının popülâsyonunu korumaya çalışıyoruz. Avcılık sadece vuran değildir. Avcı doğayı sevdiği için dağlara çıkıyor ve doğal güzelliklerle baş başa kalıyor. Hep birlikte bu doğayı korursak gelecek nesillere en büyük eseri bırakmış oluruz" dedi.



Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye bürünen doğada yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını ifade eden Başkan Yağcı, "İlçemizde de nesli tükenmekte olan hayvanlarımız var. Bu nesli tükenen hayvanları avlamak yerine yasaklara uyarak avlamamamız gerekir. Av yasaklarına uymayanları en yakın jandarmaya veya Malazgirt Avcılar ve Atıcılar Kulübüne bildirmeleri gerekir. Bugün de yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya buğday, arpa, yulaf, saman balyası ve ekmekten oluşan 500 kilogram yem bıraktık" diye konuştu.

