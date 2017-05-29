Malawi'de kontrol sağlandı

Filipinler'de hükümetin Marawi kentinde 'kontrolü tamamen sağladığı' ifade edildi.

Filipinler'de hükümetin Marawi kentinde "kontrolü tamamen sağladığı" ifade edildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinler Genelkurmay Başkanı Eduardo Ano tarafından bölgede yaşanan son duruma ilişkin bilgilendirildi. Açıklamada, hükümetin Marawi kentinde "kontrolü tamamen sağladığı" ve Marawi krizinin de yakın zamanda son bulacağını söyledi. Öte yandan, ordu açıklamasında Lanao bölgesine giriş çıkışlarda herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 23 Mayıs'ta 60 gün süreli sıkıyönetim ilan etmişti.

(Jo Reyes/İHA)