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Malatyalılar 'Malatya Kayısı Stadyumu' ismini istiyor
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Malatyalılar 'Malatya Kayısı Stadyumu' ismini istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın statlardan arena isminin kaldırılacağını açıklamasının ardından Malatya'daki yeni stadın adının, 'Kayısı Stadı' olması yönünde talepler olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın statlardan arena isminin kaldırılacağını açıklamasının ardından Malatya'daki yeni stadın adının, 'Kayısı Stadı' olması yönünde talepler olduğu belirtildi.
İnşaatı devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Malatya Arena Stadyumu' ismini verilen yeni stada, Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın girişimleri sonucu bu ismin verilmesinden vazgeçilmişti. Henüz ismi netleştirilmeyen Malatya'nın yeni stadyumu için bir süredir devam eden isim arayışları son noktaya geldi.
Stada verilecek ismin Malatya ve Malatya'nın en önemli ticari ürünü kayısının tanıtımına katkı sunacak bir isim olması yönünde çok sayıda talep aldıklarını belirten Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, "Malatya ve kayısının tanıtımı noktasında isim düşüncesi daha ağır basıyor. Özellikle 'Kayısı Stadı' olması yönünde bize de gelen talepler var. 'Malatya Kayısı Stadyumu' olabilir aslında. Tabi burada ileride stat adının önüne alınacak sponsor ismin de düşünülmesi önemli" ifadelerini kullandı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DÜŞÜNCESİ BİZİ DE MEMNUN ETTİ"
Gündüz, yeni stadyumun Malatya Kayısı Stadyumu olabileceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni stat isimleriyle ilgili düşüncesi açıkçası bizi de ziyadesiyle memnun etti. Hatırlarsanız stadımız ilk yapıldığında Malatya Arena ismi gündemdeydi. Biz o günde bu ismin bizim kültürümüze ters geldiğini ve ismin değiştirilmesi gerektiğini savunmuştuk. Nitekim bu yönde bir girişimimiz de olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu gündeme taşımasıyla bizim de sesimiz daha gür duyuldu. Özellikle bu konuda bize gelen talepler stadın isminin Malatya ve kayısının tanıtımı noktasında bir isim olması yönünde. 'Kayısı Stadı' ve 'Malatya Stadı' isimleri ağırlıkta diyebilirim. Yeni stadyumun ismi 'Malatya Kayısı Stadyumu' olabilir. Açıkçası bu isim hem bize has bir isim olur hem de kayısımızı uluslararası arenada daha çok duyurma fırsatımız olur. Tabi burada ileride stat adının önüne alınacak sponsor ismin de düşünülmesi önemli" diye konuştu.
(Mehmet Türel / İHA)

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