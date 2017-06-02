Malatya'yı kana bulayacaklardı

Malatya'da bombalı eylem hazırlığı, polise gelen bir ihbar ile önlendi. Polis, eylem hazırlığında olan teröristi etkisiz hale getirirken, aynı zamanda Diyarbakır'da da muhtemel bir bombalı eylemin önüne geçildi.

Malatya'da bombalı eylem hazırlığı, polise gelen bir ihbar ile önlendi. Polis, eylem hazırlığında olan teröristi etkisiz hale getirirken, aynı zamanda Diyarbakır'da da muhtemel bir bombalı eylemin önüne geçildi.

Malatya'da dün gece saat 01.05 sıralarında 155 polis hattına gelen bir ihbarda Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mezarlığında uzun namlulu bir şahsın arazide çıkardığı malzemeleri araca koyduğu bildirildi. Hemen harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İhbarın doğru olduğunun anlaşılması üzerine Terör Suçları Savcılığından alınan izin ile operasyon için düğmeye basıldı. Olay yerine gelen özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 'teslim ol' çağrısına terörist karşılılık verince kısa süreli çatışma çıktı. Çatışmada terörist ölü olarak ele geçirilirken, olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda bomba malzemesi ele geçirildi.

Önlenen bombalı eylem sonrasında Malatya Valisi Mustafa Toprak ve Emniyet Müdürü Ömer Urhal kameralar karşısına geçerek ayrıntıları paylaştı. Ekiplerin vatandaş ihbarı ile bölgeye gittiğini ve çıkan çatışmada teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Toprak, "Ele geçirilen teröristin üzerinde kendi fotoğrafının yer aldığı A.Z. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Ayrıca şahsın üzerinde bir adet bir adet AK 47 Kalaşnikof marka silah ile bu silaha ait dört adet dolu şarjör, 8 varil içerisinde 500 kilo civarı amonyum nitrat, 1,5 kg civarı plastik patlayıcı (İlk değerlendirmede A4 plastik patlayıcı), infilaklı fitil, pil blokları, açma kapama butonları ve sigortaları, 8 adet fünye ve bomba düzenekleri ele geçirilmiştir" dedi.



DİYARBAKIR'DAKİ SALDIRI DA ÖNLENDİ

Vali Toprak, olay yerinde yapılan incelemede teröristin bombalı araç olarak kullanmak istediği 44 plakalı 97 model aracın ise yapılan incelemede H.I. isimli şahsın adına olduğunu belirtti. Vali Toprak, yapılan araştırmada H.I.'nın 18 Mayıs 2017 tarihinde Diyarbakır'da da bir kamyonet satın aldığının tespit edilmesi üzerine Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine sonucunda şahsın yine örgüt adına saldırı eyleminde kullanılacağı anlaşılan 73 AH 544 plakalı kamyoneti ile birlikte yakalandığını söyledi.



MART AYINDA PKK'YA KATILMIŞ

Ölü olarak ele geçirilen teröristin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Hüseyin Gümüş olduğunun da tespit edildiğini belirten Vali Toprak, "Şahsın 2016 yılı Mart ayında İzmir ilinden PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katıldığı öğrenilmiştir" dedi.

Teröristin, Malatya'da birkaç gündür önemli kamu binaları ve emniyet binalarında keşif yaptığının da tespit edildiğini aktaran Toprak, "Uzaktan kumandalı bombalı araç saldırısı veya fedai tarzı büyük bir eylem önlenmiştir. Etkisiz hale getirilen örgüt mensubuna yardım ve yataklık eden şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu.

Vali Toprak, "Terörle mücadele noktasında başta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ/IŞİD, DHKP/C, MLKP ve benzeri ülkemizi, devletimizi ülkemizin bekasını hedef alan tüm terör örgütleri ile kararlı ve etkin mücadelemiz bundan böyle de devam edecektir. Ayrıca vatandaşlarımızın çevreye, etrafa duyarlı bir şekilde dikkatini toplayarak yaşanabilecek değişikliklerde ilgili güvenlik birimlerine bilgi vermeleri son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

(Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa /İHA)