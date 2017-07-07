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Malatya kayısısı tescillendi
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Malatya kayısısı tescillendi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Avrupa Birliği (AB) nezdinde yaptığı başvuru sonuçlandı. 'Malatya kayısısı' coğrafi işaret (menşe adı) olarak 'Gaziantep baklavası' ve 'Aydın inciri'nden sonra AB'de tescil edilen üçüncü ürün oldu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Avrupa Birliği (AB) nezdinde yaptığı başvuru sonuçlandı. "Malatya kayısısı" coğrafi işaret (menşe adı) olarak "Gaziantep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra AB'de tescil edilen üçüncü ürün oldu.
AB Bakanlığından yapılan açıklamada, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Avrupa Birliği nezdinde yaptığı başvurunun sonuçlandığı belirtilerek, "Malatya kayısısı"nın coğrafi işaret olarak "Antep baklavası/Gaziantep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra AB'de tescil edilen üçüncü ürün olduğu ifade edildi. 7 Temmuz 2017 tarihli ve L 174/1 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bu tescil ile Malatya kayısısının her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB'de de koruma altına alındığı kaydedildi. Malatya kayısısının üreticiler tarafından tescil belgesinde/ürün şartnamesinde yer alan yöresel üretim tekniklerine uyulması ve Malatya ili sınırlarında olması şartıyla üretilebileceğine dikkat çekildi.
Yerel ürünler bakımından oldukça zengin olan Türkiye'de "Malatya kayısısı" gibi AB'de coğrafi işaret tescili mümkün olan birçok ürünün mevcut olduğu hatırlatılarak, halihazırda "Afyon sucuğu", "Afyon pastırması", "İnegöl köfte", "Aydın kestanesi", "Bayramiç beyazı", "Taşköprü sarımsağı", "Kayseri mantısı", "Kayseri sucuğu" ve "Kayseri pastırması" için coğrafi işaret almak üzere gerekli başvuruların yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Avrupa Komisyonu tarafından inceleme süreci devam etmektedir. 'Malatya kayısısı'nın tescili diğer ürünlerimiz için de teşvik edici bir gelişmedir. Avrupa Birliği Bakanlığı olarak bu ürünlerimizin AB'de tescili konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade eder, tescilin ülkemize ve Malatya halkımıza hayırlı olmasını temenni ederiz."
(Uğur Kan Yüksek / İHA)

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