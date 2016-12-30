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Malatya İnönü Üniversitesi'nde 'Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü' kutlaması
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Malatya İnönü Üniversitesi'nde 'Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü' kutlaması

Malatya İnönü Üniversitesi'ndeki Azerbaycanlı öğrenciler, 'Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü' düzenledikleri etkinliklerle kutladı.

Malatya İnönü Üniversitesi'ndeki Azerbaycanlı öğrenciler, "Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü" düzenledikleri etkinliklerle kutladı.

Malatya İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlik, 3. Sınıf öğrencisi Fuad Hasanov'un açılış konuşmasıyla başladı. Hasanov yaptığı konuşmada Dünya Azerbaycanlılarının hemşehrilik gününün öneminden bahsederek, "18. Asrın sonu, 19. Asrın başlarında İran ve Rusya arasında Azerbaycan toprakları uğrunda savaşlar olmuş. 1828'de Rusya ve İran'ın yaptıkları Türkmençay anlaşmasına göre Azerbaycan Güney ve Kuzey Azerbaycan olarak ikiye bölündü. Güney Azerbaycan İran'ın işgali, Kuzey Azerbaycan ise Rusya'nın işgali altına girer. Azerbaycan Türklerinin bir kısmını yurtlarından kovmuş, sürgün etmiştir. Birbirlerinden ayrı kalmışlardır. Bölünmüş Azerbaycan Türklerini birbirlerinden ayrı tutmak ve gelecek nesillere kardeşliklerini unutturmak için İran'da Azerbaycan Türklerine Azerbaycan Türkü demek yasaklanmış, sadece Türk denilmesine izin verilmiştir. Azerbaycan'da ise tersine Türk demek yasaklanmış ve Azerbaycanlı ismi verilmiştir. Sovyetler birliği zamanında Türk kelimesini söylemek büyük suçtu. sadece Türk kelimesini söylemek panturanist ya da panturancı damgası yiyerek öldürülmek veya sürgüne gönderilmek için yeterli nedenlerdi. 16 Aralık 1991'de Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Haydar Aliyev dünya Azerbaycanlılarının birliğini oluşturmanın önemini dikkate alarak 31 Aralık tarihini Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü ilan etti" dedi. Hasanov, Türkiye üzerinde oynana oyunlara da dikkat çekerek, "Aslında oynanan oyunlar her zaman Türk milletine karşı oynanan oyunlardır. Bu aziz millet tarihi boyunca zalimlerin oyununa gelmedi, bundan sonra da gelmeyecektir" diye konuştu.

Yöresel dans gösterisi ve stant açılışı ile devam eden etkinlikte, Azeri örgencilerin Azerbaycan milli raksı ve Kafkas dansı gösterisi ise ilgiyle izlendi. Azerbaycanlı öğrenciler stantta gelen öğrencilere dayanışma günü ile ilgili bilgiler verdi.
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