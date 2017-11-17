17.11.2017 08:34 Malatya Film Festivali görkemli tören ile sona erdi

7. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 7. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile Festival Direktörü Suat Köçer'in ev sahipliğinde gerçekleşen Malatya Uluslararası Film Festivali, yedi günlük yolculuğunun ardından görkemli bir törenle sona erdi. Gecede "Kristal Kayısı"lar sahiplerini bulurken İran sinemasının güçlü kadın yönetmeni Rahkshan Bani Etemad, "Onur Ödülü" aldı.

Sinema dünyasının yıldız isimleri ve davetliler Malatya Nikah Sarayı'ndaki tören öncesi kırmızı halıda yürüyerek basın mensuplarına poz verdi. Davetliler daha sonra festivalin kapanış programının düzenlendiği salona geçti.

Oyuncular Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın sunduğu, 7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde sahneye ilk olarak Festival Direktörü Suat Köçer geldi. Köçer, festivalin çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Çok güzel bir tablo vardı 1 hafta boyunca. Festivalde yer alan herkese, Malatya Büyükşehir Belediyesine, Malatya halkına çok teşekkür ederim" diyerek sahneyi Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a bıraktı. Başkan Çakır ise, "Festivalin geçmiş yıllara göre daha kapsamlı olması ve salonların dolu olması beni çok mutlu etti. Festivalin amacına uygun şekilde yapılmış olması biz festivali düzenleyenler için gurur verici. Emek veren herkese teşekkür ederim" dedi.



ÖDÜLLER

Konuşmaların ardından İranlı usta yönetmen ve senarist Rakshan Bani Etemad'a Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından "Kristal Kayısı Onur Ödülü" verildi. Etemad yaptığı konuşmada "Buradan bulunmaktan çok gurur ve mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Onur Ödülünün ardından bu yıl ilk kez festival kapsamında gerçekleştirilen Malatya Film Platformu Yapım Destek Ödülleri de sahiplerini buldu.

Gecede "TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü"nü TRT Genel Müdür Yardımcı Tuncay Yürekli, Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu ve Aslı Erdem'in "Birlikte Öleceğiz" projesine verirken, Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü ve 100 bin TL para ödülünün sahibi Alp Kamber ve Kamil Koç'un "Julia'ya Aşık Olmak" isimli projesi oldu. Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü'nü Ertem Eğilmez ailesi adına Arzu Film Genel Müdürü Kamil Çevikalp takdim etti.

Gecede daha sonra Ulusal ve Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması'nın kazananlarına geçildi. Uluslararası Kısa Metraj Yarışması'nın "En İyi Filmi"ni Reşat Strick açıkladı. Ödül yönetmenliğini Diana Lu'nun yaptığı "Annemle Geçen Bir Yaz" (Summer Time with My Mother) filmine verildi.

Ulusal Kısa Metraj yarışmasının kazananları ve ödül verenleri şöyle sıralandı:

Ulusal Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü Vadi (Salih Toprak - Can Erkan)'nin olurken ödülünü yapımcı Yonca Ertürk, Ulusal En İyi 3. Kısa Film ödülünü alan "Toprak" (Onur Yağız)'a sinema yazarı Fırat Sayıcı, Ulusal Kısa Metraj En İyi İkinci Film Ödülünü almaya hak kazanan "Bir İş Görüşmesi Hikayesi" (Alkım Özmen)'nin ödülünü yönetmen ve yapımcı Zeynep Gülru Keçeciler verdi. Ulusal En İyi Kısa Film Ödülünü ise Ayris Alptekin'in "Kot Farkı" filmi aldı. Alptekin, ödülü sinema yazarı Sidar Serdar Karakaş'tan aldı. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Kısa Film'e Kristal Kayısı Ödülü ile 5 bin TL para ödülü verildi. Yarışmada ikinci film 3 bin, üçüncü film ise 2 bin TL ile ödüllendirildi.

NETPAC Asya Filmleri Ödülü ise, ayrıntılı ve sofistike sinematik araçları kullanarak, yalnızca Türk azınlıkların zorlu gerçekliğini değil, aynı zamanda zulüm gören gerçekleri de dokunaklı bir şekilde ortaya koyduğu gerekçesiyle "Mavi Sessizlik" filminin oldu. Ödül, filmin yönetmeni Bülent Öztürk'e Jeffrey Jeturian tarafından takdim edildi.



ULUSLARARASI EN İYİ FİLM: NAR BAĞI

Festivalde bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü anlatı yapısı, şiirsel dili, derin insancıllığından, özellikle yıllarca belleklerden silinmeyecek son sahnesi ve diğer unutulmaz imgelerinden ötürü Ilgar Najaf'nın yönettiği "Nar Bağı" (Pomegranate Orchard) filmine verildi. Ödülü sahibine teslim eden Uluslararası Jüri Başkanı Nacer Khemir oldu. "Nar Bağı" filmi Kristal Kayısı Ödülü'nün yanı sıra 15 bin Euro para ödünün de sahibi oldu.

Kristal Kayısı Jüri Özel Ödülü ise festivalin uluslararası jüri üyesi Fatemeh Motamed Arya tarafından "Daha" adlı filmdeki çarpıcı ve güçlü performansı için genç yetenek Hayat Van Eck'e takdim edildi.

Ödül Gecesi'nde SİYAD Ödülünün sahibi ise insanlığın güncel ve ertelenemez sorunlarına yaklaşımındaki tutarlı, dengeli ve sağaltıcı bakış açısı ve işlenmesi zor konuyu yalın bir dille sinemalaştırmasındaki başarısı nedeniyle Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği "Buğday" filmi olurken, Kemal Sunal Halk Ödülü ise Ümit Ünal'ın yönettiği "Sofra Sırları" filminin oldu.

Festivalde bu yılın Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nın kazananları da, Kristal Kayısı Ödüllerini birbirinden değerli isimlerden aldılar.

Ulusal Yarışma En İyi Film Ödülü'nü açıklamak üzere sahneye Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır geldi.

Sosyal bir meseleyi, oluşturduğu derinlikli karakterlerle, güçlü ve etkili bir biçimde aktardığı için, bir ilk film için beklentileri aşan olgunlukta, çağdaş bir sinema dili kullanarak, katmanlı okumalara açık bir hikaye kurduğu için, oluşturduğu gerilim ve merak duygusunu eksiltmeden sonuna taşıdığı ve bütünlüklü bir sinema cümlesi kurduğu için, oluşturucusunun görsel, sanatsal, dramatik hikaye anlatımındaki becerisini ve hevesini daha ileriye taşımaları için en iyi film ödülüne Onur Saylak'ın yönettiği "Daha" filmi layık görüldü. Onur Saylak "En İyi Film Kristal Kayısı Ödülü" ve 100 bin TL para ödülünü Çakır'dan aldı. 'Bu ödülü festivale katılan tüm filmler adına alıyorum' diyen Saylak, Hakan Günday'a böyle güzel bir roman yazdığı ve kendisiyle paylaştığı için teşekkür etti.

"İşe Yarar Bir Şey" filmi ile Ulusal Yarışma'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Başak Köklükaya da yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Her seferinde kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Çok heyecanlanıyorum. Bu heyecan bir taraftan da çok hoşuma gidiyor. Tüm oyuncu arkadaşlarımla bu heyecanımı paylaşıyorum. Bir kez daha çok gururlandım. Pelin Esmer ve Barış Bıçakçı'ya çok teşekkür ediyorum. Ben de bu ödülü ekibim adına alıyorum ve bir de tüm kadınlar için alıyorum."

Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jüri Özel Ödülü'nün sahibi ise Yasemin Küçükçavdar'ın yönettiği "Eksi Bir" filmi oldu. Küçükçavdar, ödülü ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'dan aldı.

İlk filmini yapan bir yönetmenin parıldayan rejisi, iyi oyuncu yönetimi ve ustalıkla kurduğu akıcı atmosferi en iyi şekilde ve olgunlukla yansıtması sebebiyle En İyi Yönetmen Kristal Kayısı Ödülü ve 20 bin TL para ödülü almaya "Sarı Sıcak" filmiyle Fikret Reyhan layık görüldü. Ödülü ünlü yönetmen Selim Evci tarafından takdim edildi.

En İyi Senaryo Kristal Kayısı Ödülü ve 15 bin TL para ödülü ise büyük bir hikayeyi küçük harflerle yazan, bu mütevazı üslubuyla da bizi kendine borçlu bırakan "Sarı Sıcak" filminin senaristi Fikret Reyhan'a verilirken, Fahri Kayahan En İyi Müzik Kristal Kayısı Ödülü ve 10 bin TL para ödülü "Kırık Kalpler Bankası" filmi ile Korhan Futacı'nın oldu. Ödülü, Festivalin İcra Kurulu Başkanı ve Belediye Genel Sekter Yardımcısı Ertan Mumcu takdim etti. En İyi Görüntü Yönetmeni Kristal Kayısı Ödülü "Buğday" filmi ile Giles Nuttgens aldı. Ödülü efsane "American History X" filminin yapımcısı John Morriessey yönetmen Semih Kaplanoğlu'na takdim etti.

Gece fotoğraf çekimiyle son buldu.

(Barış Türel - Selçuk Dönmez/İHA)

