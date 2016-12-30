30.12.2016 10:19 Malatya'da yılbaşı tedbirleri alındı

Malatya'da vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için kentte ek tedbirler alındı. Malatya'da vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için kentte ek tedbirler alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevkle çalışan güvenlik güçlerine önemli görevler düştüğü belirtilerek, bu kapsamda yılbaşı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirlerin alınacağı aktarıldı.



Devlet Hastanesi (Erişkin Acil Servisi) ve Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü (kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde) yeterli sayıda Sağlık personeli bulunduracağı kaydedilen açıklamada, vatandaşların gerektiğinde emniyet, jandarma, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Telekom Başmüdürlüğü ile Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'nin telefonlarını arayabilecekleri ifade edildi.

