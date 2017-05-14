Malatya'da Süper Lig coşkusu

Evkur Yeni Malatyaspor'un TFF 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi Malatyalıları sokaklara döktü.

Evkur Yeni Malatyaspor'un TFF 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi Malatyalıları sokaklara döktü.

Maç ardından büyük bir coşku yaşanırken araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar şehirde tur attı. 11 yıl aradan sonra Süper Lig sevincinin yaşandığı Malatya'da genci yaşlısı herkes bu coşkuya doyasıya ortak oldu.

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor takım otobüsü de Boluspor müsabakasının ardından yaşanan izdihamdan dolayı uzun süre stattan ayrılmadı.

(Mehmet Türel/İHA)