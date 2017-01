07.01.2017 11:05 Malatya'da Sarıkamış Şehitleri anıldı

Battalgazi Belediyesi tarafından 'Yer Ayrı Ruh Aynı' adlı Sarıkamış Şehitlerini Anma programı düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu programa konuşmacı olarak Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan katıldı. Battalgazi Belediyesi tarafından 'Yer Ayrı Ruh Aynı' adlı Sarıkamış Şehitlerini Anma programı düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu programa konuşmacı olarak Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan katıldı.



Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Programa, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.



Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan programda daha sonra Sarıkamış Şehitlerini anlatan belgesel sunumu gerçekleştirildi. Programda ayrıca Ozan Hacı Gürhan tarafından 'Ben Anadoluyum' adlı şiir de seslendirildi. Sonrasında ise yerel Sanatçı Ahmet Uçar'ın seslendirdiği asker türküsü yoğun alkış aldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sarıkamış'ın Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Tarihten ibret almamız lazım. O yazlık elbiselerle binlerce vatan evladının yaklaşık 2 bin 700 rakımlı Sarıkamış'ın o yüksek rakımlı dağlarında vatan, millet, devlet ve vatanın bütünlüğü için ve milletin bekası için şehit olduğunu görüyoruz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu dönemde geçmişteki 93 Harbi, ardından Balkan ve daha sonra Birinci Dünya Savaşı ve Milli Kurtuluş Savaşımız. Anadolu her tarafı, yetimlerini, çocuklarını cepheye göndermiş, dul anaların olduğu diyardır. Bu diyar kolay kurtulmadı. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır'. Bu temel esasa dayanır. Bugün içinde bulunduğumuz durumda da yine 7 düvel tüm ülkemizin Anadolu'muzun dört bir yanında ve dışarıda, içerideki yerli işbirlikçileri de bularak ülkemizi tekrar Mondros dönemine götürmeye gayret ve çaba gösterenler var. Ama onlar şunu bilsinler ki, bu toprağın her karışında şüheda, her tepesindeki türbeler, buraların manevi bekçileridir. İşte bir 15 Temmuz hadisesini yaşadık. İçten bizi fesatlarla, nifak tohumlarıyla parçalamak isteyenler, iç savaş çıkararak memleketimizi parçalamak isteyenlere milletimiz hiçbir ideoloji, mezhepsel fark, siyasi düşünce ayrımı gözetmeksizin, etnik köken ayrımı gözetmeksizin birlik beraberlik içerisinde top yekün bu dış menşeili ve içerideki işbirlikçilerine karşı çıkmış ve memleketimizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmiştir" diye konuştu.



Gürkan'ın yaptığı konuşmanın ardından Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, 'Yer Ayrı, Ruh Aynı' adlı sunumunu gerçekleştirdi. Turan, Sarıkamış şehitleri konusunda katılımcılara bilgiler vererek, "Tarihi olayların ağırlığı, büyüklüğü sonuçlarından belli olur. Bu çerçevede topluma yapmış olduğu zararlarda, topluma verdiği yönlendirmelerle bu sonuçlar karşımıza çıkar. Sonuçta 22 Aralık'ta başlayan Sarıkamış harekatı, o zamanki genç bir paşadan 1881 doğumlu Enver Paşa'dan büyük bir amaç çerçevesinde başlatılmıştır. 9,10,11'inci Kolordulara taarruz emri verilmiş, hedef Sarıkamış konmuştur. Sarıkamış stratejik nokta olarak çok önemlidir. Beklenenden bir hafta önce varılması hedeflenmiştir. Ama tabiri caizse, teşbihte hata olmasın, evdeki hesap çarşıya uymamıştır. Allahuekber dağlarında başlayan Sarıkamış serüveni ve seferi tüm heyecanıyla ve azmiyle başlamıştır. Ama bir türlü beklenen hedefe varılmaya, gereken noktaya bir türlü varılamamıştır. Çünkü bir süre sonra başlayan kar, arkasından başlayan tipi ve kar fırtınası ve sürekli yağış ve sert soğuk. 1919-1922 Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı Milli Mücadele sonucunda yeni bir döneme girildi. Ve bu dönem içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti adeta küllerinden yeniden doğan Zümrüd-ü Anka kuşu gibi dünya coğrafyasındaki yerini aldı. Aslında plan bu değildi. Her plan yerini bulmaz. Ama sonuçta 1922'de biz kıyıya ulaştık. Tıpkı yüzen bir geminin içindekileri kıyıya ulaştırması gibi bir hadiseydi. 1922'den 2017'ye kadar büyük bir birikim noktasına geldi. Bu birikimlerimiz ekonomik sahada, sosyal sahada, eğitimde, güvenlikte, belki çok iyi noktada değil ama çok önemli birikimleri var Türkiye Cumhuriyeti Devletinin. Bu birikimler çok kıymetli. Bunu bizim elimizden almaya çalışıyorlar. Ne kadar isteseler de istesinler bölünmeyiz. Çünkü bizim tarihimizde hiç görülmemiştir bölünmek. Geleneğimizde zerre miktarda olmamıştır. Olmayacaktır da. Tekrar ediyorum bunun bir tek örneği yoktur" ifadelerine yer verdi.



Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'ın yaptığı konuşma sonrası hediye takdim törenine geçildi. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'a tablo veren Malatya Valisi Mustafa Toprak, "Sarıkamış bizim için çok önemli. Az önceki izlediğimiz yapımda ninemizin dediği gibi "Burada onlardan sadece hatıraları kaldı'. Hüzünle ve acılar içerisinde bu sözleri ifade etti. Ama o hatıralarla birlikte orada bir emaneti bizlere tevdi ettiler. Dondular ama bu mukaddes vatanı vermediler. O emaneti bize verdiler. Bizde geleceğe aynı şekilde aktaracağız" diye konuştu.