29.12.2016 01:01 Malatya'da öğrenci yurdunda korkutan yangın

Malatya'da üniversite öğrencilerinin kaldığı özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında 2 öğrenci yaralanırken yurt kısa sürede tahliye edildi. Malatya'da üniversite öğrencilerinin kaldığı özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında 2 öğrenci yaralanırken yurt kısa sürede tahliye edildi.



Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Çevreyolu üzerinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun 4'üncü katındaki bir odada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktığı öğrenilen yangında kısa sürede alevler yükselirken öğrenciler kısa sürede tahliye edildi. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi ile kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Yangın sırasında odada bulunduğu öğrenilen kız öğrenciler D.H. ile Azerbaycan uyruklu N.O. hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 öğrenci daha sonra 112 Ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.



Dumandan etkilenen 2 öğrenciye de olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Yangın nedeniyle kendilerini dışarı atan öğrenciler büyük panik yaşarken yaklaşık yarım saatlik söndürme işleminin ardından yeniden yurda girdiler.



Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

