28.12.2016 13:04 Malatya'da korsan kitap operasyonu

Malatya'da polis ekipleri korsan kitap üretimi yapan 11 kitabevine gerçekleştirilen operasyonda 3 bine yakın korsan kitap ele geçirdi. Malatya'da polis ekipleri korsan kitap üretimi yapan 11 kitabevine gerçekleştirilen operasyonda 3 bine yakın korsan kitap ele geçirdi.



Malatya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' kapsamında bandrolsüz, sahte bandrollü, korsan tabir edilen kitaplar ve fotokopi yoluyla çoğaltılan kitapların piyasaya sürülmesini önlemek adına operasyon yaptı. Alınan mahkeme kararı doğrultusunda 11 kitapçıya düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplamda 2 bin 989 adet bandrolsüz ve sahte bandrol olduğu değerlendirilen farklı isim, yazar ve yayıncı kuruluşa ait kitaba el konuldu. Operasyonlarda korsan kitaplar toplatılırken işyerlerine de adli işlem yapıldı.

