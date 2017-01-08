08.01.2017 17:32 Malatya'da kaza: 3 yaralı

Malatya'da bir otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Malatya'da bir otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Malatya-Gölbaşı Karayolu Cumhuriyet Örnekköy mevkiinde, M.Y. idaresindeki 02 KS 452 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak takla attı. Kazada olay yerine sevk edilen ambulanslarla sürücü M.Y. ile çocukları A.Y. ve S.Y. araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılırdı.



Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

