29.12.2016 11:46 Malatya'da hazır su satışlarına talep arttı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) nin 45 gün boyunca 53 mahallede su kesintisi yaşanacağını belirtmesi üzerine hazır su satışlarına talep arttı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) nin 45 gün boyunca 53 mahallede su kesintisi yaşanacağını belirtmesi üzerine hazır su satışlarına talep arttı.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) nin 45 gün boyunca 53 mahallede su kesintisi yaşanacağını belirtmesi üzerine hazır su satışları arttı. Sivas Caddesinde esnaflık yapan Mehmet Habip Gül," 9 yıldır esnaflık yapıyorum, suya böyle bir talep görmedik.Sadece bugün yüzlerce hazır su satışı yaptık.Çok yoğun bir talep var.Müşterilere su yetiştirmekte zorlanıyoruz" diye konuştu



Öte yandan marketlerde 5 litrelik su kalmazken, hazır su satışı yapan iş yerlerinde ise talep patlaması yaşandığı öğrenildi.

